Faits divers : Trois groupes de malfaiteurs mis hors d’état de nuire par la police

La brigade de recherche et d’investigation de la police Judiciaire (PJ) a encore frappé un grand coup. En effet, elle a mis hors d’état de nuire trois (3) groupes de malfaiteurs. Ces derniers ont été présentés aux médias, hier matin, dans les locaux de la Police Judiciaire (PJ) à Niamey.

Les deux premiers groupes composés de sept (7) individus sont spécialisés dans la fabrication des faux billets, tandis que le troisième composé de deux (2) individus, excelle dans le vol des véhicules. Ces présumés malfaiteurs ont été appréhendés par les services de la police nationale à Niamey et à Dosso suite à des investigations et des enquêtes approfondies. D’après la PJ, ces individus sont tous de nationalité nigérienne.

faux-billetLe premier groupe de faussaires a été interpellé par le Commissariat de police Niamey 2000, qui a procédé à leur mise à disposition à la Police Judiciaire (PJ) de Niamey. Suite aux enquêtes très approfondies,malfrat-2 les autres membres du groupe ont été appréhendés à partir de la Région de Dosso. Quant au deuxième groupe de faussaires, il a été interpellé par la Brigade de Recherche et d’Investigation de la Police Judiciaire suite à plusieurs plaintes des cambistes ou monnayeurs enregistrées à la Police Judiciaire de Niamey.

Au cours de l’arrestation de ce groupe, la Police a trouvé et récupéré la somme de 1.590.978.000 FCFA en faux billets, toutes devises confondues. Il s’agit notamment de 26.210 faux billets en coupures de 100 dollars soit une somme de 2.610.000 dollars pour une valeur de plus 1,5 millard de FCFA ; 1.200 faux billets en coupures de 10.000 FCFA, soit 12 000 000 FCFA ; 12 faux billets de 5 000, soit 60 000 FCFA ; 96 faux billets en coupures de 100 EUROS, soit 9.600 EURO et un billet de 50 dollars. Ce qui fait un total de 27.571 faux billets toutes devises comprises qui ont été saisis.

Quant aux membres du groupe spécialisé dans le vol des véhicules, ils ont été appréhendés par la police dans un quartier de la ville de Niamey. Deux véhicules volés ont été déjà restitués à leurs propriétaires. Assurément, avec ce coup de filet, la Police nationale vient ainsi de mettre hors d’état de nuire, des malfrats qui nuisent à l’économie nationale.

Au regard de cette situation, la Police Nationale appelle de manière générale, la population à la vigilance et à la prudence. Elle conseille également les monnayeurs de se munir des appareils qui leur permettent de faire la différence entre les vrais et las faux billets. Egalement, les responsables de la Police ne cessent de demander à la population une bonne collaboration avec la Police Nationale en vue de l’aider dans l’accomplissement de ces missions, celles de sécuriser les populations et leurs biens.