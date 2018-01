Faits divers : Un Nigérien vivant aux USA arrêté pour tentative de meutre

Un jeune Nigérien du nom de Ibrahim Beidari, 33 ans, vivant à West Hanover Township aux USA a été arrêté pour tentative de meurtre. Il est accusé par la police d’avoir voulu attenter à la vie de sa femme enceinte et d’avoir agressé deux infirmières et un gardien de sécurité au centre médical de Penn State Hershey. Il a été arrêté samedi dernier à la suite d’une tentative d’homicide et d’autres chefs d’accusations et placé dans la prison du county de Dauphin sous caution de 250 000 dollars.

Les dossiers judiciaires n’indiquent pas qu’il a déposé la caution. La police du canton de Derry l’a accusé de trois chefs d’agression aggravée, de strangulation, de deux chefs de possession d’instruments criminels et de menaces terroristes.

La libération sous caution de ces frais a été fixée à 7,5 millions de dollars.

Selon des accusations portées par la police d’Etat dans l’affaire précédente, Beidari, une infirmière praticienne, a dit aux enquêteurs qu’il soupçonnait sa femme d’être enceinte quand il a inséré vaginalement le médicament d’avortement Misoprostol à son insu ou sans son consentement pendant les rapports sexuels.

La femme de Beidari a été soignée vendredi à l’hôpital pour saignements et douleurs associées à la drogue.

Elle a dit à la police qu’elle avait appris qu’elle était enceinte de 12 semaines lors d’une visite à l’OB-GYN sept jours plus tôt, mais elle n’en a pas parlé à son mari. La survie attendue du fœtus reste inconnue, écrit la police dans la plainte.

Mardi soir, selon une infirmière qui soignait sa femme admise aux urgences, Ibrahim Beidari, l’a attaqué avec une lame de rasoir alors qu’elle se trouvait dans une pièce d’approvisionnement pour se procurer des articles pour nettoyer. Il a enroulé son bras autour de sa gorge et tenta de lui trancher la gorge.

Elle a subi trois coupures à un doigt alors qu’elle luttait pour retirer le rasoir de son cou. Une seconde infirmière arrivée sur les lieux a essayé de calmer Beidari, mais celui-ci lui coupa le doigt avant de la menacer avec une lame médicale.