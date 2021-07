FAN/Armée De L’Air : Le Lieutenant-Colonel Sidi Oummar Ka Ismael Ka Prend Le Commandement De La Base Aérienne 101

Share on Twitter

Une cérémonie de passation de commandement entre le colonel Moctar Ibrahim Diallo et le lieutenant-colonel Sidi Oummar Ka Ismael Ka s’est déroulée le mercredi 14 juillet dernier. A l’issue de cette cérémonie, le lieutenant-colonel Sidi Oummar Ka Ismael Ka a pris le commandement de la base aérienne 101 de Niamey. La cérémonie s’est déroulée sous les auspices du chef d’Etat-major de l’Armée de l’air, le colonel Salifou Mainassara en présence des sous-officiers, des militaires de rang, etc.

En prononçant la formule consacrant cette passation de commandement, le Chef d’Etat-major de l’Armée de l’Air (CEMAA), le colonel Salifou Mainassara a invité les sous-officiers et les militaires de rang de la Base Aérienne 101 à obéir aux commandements du lieutenant-colonel Sidi Oummar Ka Ismael Ka. La lecture de la formule a été suivie par l’exécution des protocolaires militaires donnant ainsi le commandement effectif de la base aérienne 101 au lieutenant-colonel Sidi Oummar Ka Ismael Ka.

Le nouveau chef de la base aérienne 101 est de la promotion 1998 de l’Ecole Royale de l’Air de Marrakech (Maroc). Né le 2 septembre 1977 à Niamey, le lieutenant-colonel Sidi Oummar Ka Ismael Ka est marié et père de quatre (4) enfants. Breveté pilote de transport, l’actuel commandant de la base aérienne 101 a, à son actif, quatre mille cent (4.100) heures de vol.

Vaillant soldat, le lieutenant-colonel Sidi Oummar Ka Ismael Ka a un parcours militaire et des expériences professionnelles exceptionnelles. Son cursus académique militaire détaillé sur son CV note qu’il a fréquenté l’école Royale de l’Air de Marrakech (Maroc) de 1998-2003; l’école de Spécialisation Transport à Kenitra (Maroc) de 2003-2004. Ensuite il a suivi des cours de perfectionnement à Pékin (Chine) en 2009 ; des cours d’Officier d’état-major (UNSOC) à Nairobi (Kenya) en 2013; des cours d’état-major à Bruxelles (Belgique) en 2014 et l’Ecole de Guerre (Allemagne) 2017-2019.

Le lieutenant-colonel Sidi Oummar Ka Ismael Ka a occupé des postes de responsabilité au sein de l’armée, notamment, Pilote à l’Escadron d’Aviation Légère (EAL) à la Base Aérienne 101 de Niamey de 2005-2008 ; Commandant d’Escadron Avion à la Base Aérienne 101 de Niamey de 2009-2011; Commandant d’Escadron d’Aviation Légère (EAL) à la Base Aérienne 101 de Niamey cumulativement Chef 5ème bureau adjoint à l’Etat-major de l’Armée de l’Air de 2011-2012 ; Commandant d’Escadron de Reconnaissance et de Surveillance Aérienne (ERESA) à la Base Aérienne 101 de Niamey cumulativement Chef 3ème bureau adjoint à l’Etat-major de l’Armée de l’Air de 2012-2014 ; Commandant d’Escadron de Reconnaissance et de Surveillance Aérienne (ERESA) à la Base Aérienne 101 de Niamey de 2015-2017 et Commandant de la Base Aérienne 501 de Diffa de 2019-2021.

Par Abdoul-Aziz Ibrahim (ONEP)