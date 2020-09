Fête De La République Diffa N’Glaa 2020 : Installation De La Commission Du Grand Défilé Civil Et Militaire

La cérémonie officielle de l’installation de la Commission du Grand défilé civil et militaire dans le cadre de la célébration de la fête tournante 2020 ou Diffa N’Glaa, s’est déroulée le mardi 25 août dernier dans la salle de réunions du Gouvernorat de Diffa. Cette cérémonie était placée sous la présidence du Secrétaire général du Ministère de la Défense Nationale, président de la Commission du Grand défilé civil et militaire (CGDCM) le Général de Brigade Didili Amadou.

L’on notait à cette occasion, la présence des députés nationaux Mamadou Boulou et Moustapha Malam Kimé, du Secrétaire général adjoint du Ministère de la Jeunesse, M. Abdou Kongui, du Chef d’Etat Major de l’Armée de Terre, le Général de Brigade Seydou Badjé, du Gouverneur de la région de Diffa M. Issa Lemine, du Secrétaire général du Gouvernorat, du Commandant de la Zone de Défense N°5, du Représentant du Comité d’organisation de Diffa N’Glaa M. Karougana Boukar, du préfet , du maire, de l’honorable Chef de Canton de la Komadougou, des responsables des Forces de défense et de sécurité, ceux du Bureau des anciens combattants, des représentants de la Chefferie traditionnelle, des Directeurs Régionaux, des responsables des structures des jeunes et des femmes et de plusieurs invités.

Dans le discours d’installation, le président de la Commission du Grand défilé civil et militaire a tout d’abord rappelé l’historique du défilé avant de s’appesantir sur l’importance de la Commission, sa composition et sa mission. Aussi, le Général de Brigade Didili Amadou a invité les membres à s’impliquer fortement dans l’organisation de ce Grand défilé civil et militaire qui aura lieu cette année dans la prestigieuse Cité du Manga. «Je sais compter sur l’engagement, le don de soi, le sérieux, le dynamisme et le patriotisme de chaque membre pour réussir notre mission, celle d’organiser un grand défilé qui sera gravé dans la mémoire collective comme une bonne saison de pluies fait date dans le Sahel» a-t-il conclu.

Auparavant, le maire de la commune urbaine de Diffa a souhaité la chaleureuse bienvenue dans le Manga à tous les participants à cette cérémonie. M. Malam Brah Mamadou s’est réjoui du choix de son entité administrative pour abriter la présente cérémonie avant de souhaiter courage et plein succès aux membres de la Commission.

Quant au Gouverneur de Diffa, il a salué l’initiative de mettre cette Commission en place dès maintenant avant de demander à tous les membres de prêter main forte pour la réussite de cette activité. M. Issa Lémine a souligné que le Grand défilé constitue un événement phare des festivités marquant la fête de la République. «C’est pour cela qu’il faut prendre des dispositions pour une préparation conséquente de l’événement», a-t-il conclu.

Par Mato Adamou ONEP Diffa