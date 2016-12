Fidel Castro, l’africain, espoir de nos peuples opprimés, Reposes en paix !

Ce dimanche 4 décembre 2016, après 9 jours de deuil, les cendres de Fidel Castro ont été enterrées au cimetière de Santa Ifigenia de Santiago de Cuba, qui abrite déjà la tombe de José Marti, héros national et acteur principal de la lutte pour l‘indépendance, scellant la fin du deuil national décrété pour neuf jours. Ce Leader mérite notre respect, parce qu’il a permis et permet encore par l’exemple qu’il laisse à la postérité, à nos peuples opprimés d’espérer.

Pendant ses discours fleuves, Fidel Castro le leader de la révolution Cubaine, répétait souvent la phrase : « Que lejos hemos llegado los esclavos ! » (Quel chemin nous avons parcouru, nous, les esclaves !).

La grande île, de son premier nom Juana, en l’honneur de la fille des rois catholiques, Jeanne dite la folle, à son nom actuel qui vient de Cuba, ville de la province de l’Alentejo au Portugal, et probable lieu de naissance de Christophe Colomb qui y débarqua en le 28 octobre 1492, lors de son premier voyage, jusqu’à l’arrivée des premiers esclaves africains en 1513, deux ans après les Espagnols, à ce jour, ne cesse de surprendre le monde entier.

Il est important de rappeler que la révolution Cubaine trouve ses racines dans la Santeria, cette religion d’origine africaine, un syncrétisme de catholicisme, et de cosmogonie africaine et ses divinités d’origine yoroubas, les orishas. Ce mouvement religieux afro cubain a joué un rôle politique et culturel progressiste pour forger l’identité nationale Cubaine. Le rouge et le noir, symboles du Mouvement révolutionnaire du 26 juillet qui a porté Fidel Castro au pouvoir, sont les couleurs d’Eleggua, messager entre les dieux et les hommes, «celui qui ouvre les chemins ».

Le palmier royal, symbole officiel de la nation Cubaine, est le refuge de Chango, un des premiers orishas. La musique, les instruments de musique cubains (les tambours batá, l’agbe aussi connu comme chékere et le giro qui sont des instruments faits avec des courges, les makuta hérités des yorubas, larges tambours rebondis, les précurseurs des congas originaires du Congo, fotutos ou flutes, les maracas, etc…) tout rappelle l’Afrique. Il n’y a pas si longtemps, les africains de l’ouest et du centre n’écoutaient et ne dansaient qu’au rythme des airs cubains.

La révolution Cubaine a permis à des millions d’afro-cubains qui représentent plus de 50 % de la population de s’émanciper. Cuba est très certainement le pays qui a le plus fait pour combattre le racisme, en particulier par l’éducation, la scolarisation les soins de santé de tous ses enfants. Cuba, avec ses 7,22 médecins 1000 habitants en 2015 bat le record mondial en la matière, et se situe loin devant la France avec 2,96 et les USA avec 2,48. En plus de l’émancipation des afro descendants cubains, Fidel Castro et son régime ont joué des rôles de premier plan

dans la lutte de libération des peuples africains et surtout dans le démantèlement du régime raciste Sud-africain. C’est pourquoi, Cuba, avec Fidel Castro à la manœuvre pendant les décennies du néocolonialisme, mérite notre respect et notre considération pour avoir grandement contribué à la libération de l’Afrique.

Nous devrions nous souvenir de l’engagement des troupes Cubaines en Angola minée par une guerre civile qui a conduit Chester Crocker, ancien Sous-Secrétaire aux Affaires africaines de 1981 à 1989 sous le mandat de Ronald Reagan, à proposer officiellement le 7 février 1981 aux États-Unis la politique dite du « Linkage », qui consistait à conditionner « l’indépendance de la Namibie contre le retrait des troupes Cubaines de l’Angola », venues aider le gouvernement du MPLA (Mouvement populaire de libération de l’Angola) d’Agostino Neto à contenir les forces de l’UNITA (Union nationale pour l’indépendance totale de l’Angola) de Jonas Savimbi soutenues par l’Afrique du Sud et les Etats Unis.

En effet, en janvier 1988, dans le Sud Est angolais à Cuito Cuanavale un corps expéditionnaire de 40 000 soldats Cubains en majorité noirs, furent engagés aux côtés de 30 000 Angolais du MPLA et 3 000 Namibiens de la SWAPO, avec 600 chars en appui, des centaines de pièces d’artillerie, 1 000 canons antiaériens et des Mig 23 contre les hordes armées racistes , qui aboutit à la défaite de l’armée raciste Sud-africaine . Cette bataille victorieuse de Cuito-Cuanavale de la guerre civile angolaise, qui connut son point d’orgue du 12 au 20 janvier 1988, constitue sans doute la plus importante bataille engagée sur le continent africain depuis la Seconde Guerre mondiale. Elle fut l’élément déclencheur du règlement de la situation politique en Angola et en Namibie (alors Sud-Ouest africain) qui permit la signature le 22 décembre 1988 au siège des Nations unies à New York, de l’Accord tripartite qui formalisa ces décisions.

Malgré ces rapports antagoniques historiques heurtés entre Cuba et les USA, le président Barack Obama, en Homme d’Etat pragmatique, a fini par reconnaître l’échec de la politique américaine vis-à-vis de La Havane et engagé le dialogue jusqu’au rétablissement des relations entre les deux pays. Bien qu’il fut certain que « les décennies d’hostilité ne vont pas disparaitre du jour au lendemain », c’était tout de même un grand pas de franchi.

Ainsi, le 20 juillet 2015 sera retenue comme date historique du rétablissement officiel des relations diplomatiques entre les Etats-Unis et Cuba. Les «sections d’intérêt» qui existaient depuis la rupture à La Havane et à Washington ont été rebaptisées en ambassades. Une nouvelle page de l’histoire de leurs relations venait de s’ouvrir, après 54 années d’hostilité et l’un des derniers vestiges de la Guerre froide venait de s’écrouler. Le géant américain et Cuba ne se sont pas fait de cadeaux depuis la rupture des relations diplomatiques décidée en janvier 1961 par le président américain Dwight Eisenhower.

Avant ce dégel des relations avec Cuba, pas grand monde ne s’aventurait sur l’île. Car, comme le disait l’humoriste Mamane de Rfi dans une de ses chroniques : « Dans les relations internationales, dans les poignées de mains qu’on échange au sein du concert des nations, ça se passe comme dans la cour de récréation de n’importe quelle école primaire du Gondwana. La diplomatie, c’est donc comme les jeux dans une cour de récréation : l’ami de ton ennemi est ton ennemi. Si tu oses parler aux ennemis de tes amis dans la cour, tu risques d’être isolé. »

En vertu de cette règle non écrite, François Hollande, en foulant le sol Cubain le 11 mai 2015, était devenu le premier président français à avoir été reçu à Cuba depuis l’indépendance de ce pays en 1898. De surcroît, selon l’Agence France Presse(AFP), il s’agissait du « premier voyage officiel d’un chef d’Etat d’Europe occidentale à La Havane depuis 1986 ».

Ceci pour dire que la visite à Cuba du président Nigérien en mars 1999 était un véritable défi contre la puissance mondiale, puisque même nos puissants cousins Français ne s’y étaient pas aventurés avant le ton donné par Barack Obama en juillet 2015.

Alors profitons de nos relations historiques avec Cuba bâties et consolidées dans la douleur. Espérons que certains des « compagneros » et autres « Tovarichtch » estampillés « rouges » qui, à l’épreuve du pouvoir et de ses délices, n’ont pu garder que le « rouge » de leur bonnet, et spécialisés « concasseurs » en tout genre, y compris de notre socle économique, sauront capter le message.

Fidel, de son accession au pouvoir à sa mort, a pu garder les symboles tels que son treillis vert et olive et sa barbe qui faisaient son charme et son image. Philippe Bouvard, Journaliste de renom, a bien dit que « La révolution ne supprime pas les privilèges, elle se borne à changer les privilégiés ». Ce sont toutes ces raisons qui forcent notre admiration pour le Lider Maximo qui est resté égal à lui-même pendant ses décennies de gloire. Le Président Baré, s’était offert le luxe de rendre l’âme le 09 avril dans les bras de l’autre Fidel Castro. Le local, pâle copie de l’original (voir photo), avec l’esprit révolutionnaire en moins

Reposes en paix, Fidel !!!