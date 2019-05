Fin de beaftek pour Hama Amadou ?

Le Ministre de la Défense Nationale a décidé de saisir le Procureur de la République en vue de l’ouverture d’une enquête pour « propos diffamatoires et de nature à porter atteinte au moral et à la cohésion des forces de défense et de sécurité, de surcroit en temps de guerre ».

En effet, selon un communiqué officiel du Ministère la Défense Nationale , « pendant que le pays vit sous la menace permanente des organisations terroristes et criminelles, certains nigériens mal intentionnés ne trouvent mieux que de chercher à saper le moral de nos soldats en ce moment précis où ils ont le plus besoin de soutien de leurs concitoyens, particulièrement à la suite des pertes subies lors de l’embuscade du 14 mai 2019.

C’est le cas d’un homme politique qui, du lieu de son exil, à travers un document audiovisuel dont il revendique la paternité, a tenu des propos d’une extrême gravité et de nature à porter atteinte et à la cohésion de nos forces de défense et de sécurité ».

Alors que notre pays est en guerre contre les terroristes sans foi ni loi ; alors que des familles pleurent leurs morts arrachés à l’affection par des fous sanguinaires ; alors que notre armée se bat sur tous les fronts pour assurer notre sécurité et la défense de notre vaste territoire ; alors que tout le pays appelle à l’union sacrée des filles et fils de notre Nation pour combattre ensemble les forces du mal : un politicien, pyromane de son état, égoïste et apatride, s’évertue depuis son exil doré à saper le moral de nos troupes et à jeter l’anathème sur l’institution noble, qu’est l’armée nationale.

Il a en effet déclaré que « le gouvernement profite du problème de l’insécurité pour envoyer délibérément une catégorie des centaines de militaires à la mort pour ne pas les radier de l’armée et je le dis délibérément ».

Hama Amadou pour ne pas le nommer est un danger public pour la Nation nigérienne. Et comme tout danger, il doit être combattu avec la dernière énergie, n’en déplaise aux griots patentés et autres sbires qui écument dans son entourage.

Comme l’a si bien dit le Ministre de la Défense Nationale dans son communiqué de presse, outre le caractère délictueux de la tenue et de la diffusion de ce genre de propos, cela constitue un acte d’encouragement aux forces terroristes.

C’est dire que l’atmosphère s’assombrit encore davantage pour Usain Bolt nigérien. Car en plus de sa condamnation dans l’affaire dite des bébés importés, Hama Amadou sera très bientôt confronté à la rigueur de la justice.

Peut être c’est ce destin funeste qu’il a vu dans ses cauchemars lorsqu’il disait que « tout peut arriver d’ci 2021 ? »

Paika Gourouza, correspondance particulière