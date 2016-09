Fin de formation de la 2ème Compagnie logistique de Dirkou: Un fruit de la coopération militaire nigéro-américaine

La coopération militaire entre les Etats Unis d’Amérique et notre pays se porte à merveille et vient une fois de plus de s’illustrer à travers la formation de la 2ème Compagnie logistique de Dirkou et l’équipement complet de ladite compagnie.

La logistique est une composante essentielle de toute armée qui se veut moderne, efficace et apte à relever le principal défi de l’heure qu’est le terrorisme et la criminalité transnationale. Par cette formation, les Etats Unis apportent au Niger et à son Armée une précieuse contribution qui l’aidera à mieux faire face au défi du terrorisme et de l’insécurité.

Si le Niger est jusque-là resté un ilot de paix dans un océan de turbulence, c’est grâce à la vision, à l’esprit d’anticipation du Président de la République et au professionnalisme de nos FDS soutenues par les partenaires dont les Etats Unis. Mais il n’en demeure pas moins que notre pays est sujet à de sérieuses menaces du fait des activités des groupes terroristes dans les pays voisins. L’appui des Etats Unis ainsi vient à point nommé.

La formation, offerte par des experts américains a concerné 56 soldats nigériens, et a été sanctionnée par l’obtention d’un diplôme. La cérémonie de remise des certificats de fin de formation en logistique et de réception d’équipements a eu lieu hier jeudi à la Direction Centrale du Matériel des FAN (DCMAT/ FAN) sous la présidence du secrétaire général du Ministère de la Défense Nationale, le Général de Brigade Wali Karingama, représentant le ministre.

C’était en présence de l’ambassadeur des Etats Unis au Niger, du Chef d’Etat-Major Général des Armées, le Général de Corps d’Armée Seyni Garba, et de nombreux responsables de la hiérarchie militaire.

En prenant la parole, le secrétaire général du Ministère a souligné que la Compagnie Logistique formée a été entièrement équipée par les Etats Unis dans le cadre de la coopération militaire nigéro-américaine. Il a rappelé que ce pays ami du Niger a déjà formé et équipé la première Compagnie Logistique qui a été déployée à Agadez au profit de la Zone de Défense N°2, il y a deux ans.

Affirmant que cette dernière contribue significativement au soutien logistique des unités et des opérations de cette Zone de Défense, le Général de Brigade Wali Karingama a indiqué que la seconde Compagnie Logistique vient à point nommé, et a expliqué que le Niger est dans une »période où la réorganisation de la chaine logistique des Armées occupe de plus en plus une place de choix dans nos opérations militaires ».

Cette Compagnie Logistique de Dirkou contribuera à la montée en puissance de la Zone de Défense N°8, a affirmé le secrétaire général qui a estimé qu’en ce moment où le Niger fait face aux nombreux défis sécuritaires dans la région du Kawar, »cette unité contribuera sans nul doute à renforcer les capacités de soutien et de maintenance de la Zone de Défense N°8 dont le parc automobile est en perpétuelle croissance, avec l’appui et la contribution des Etats Unis d’Amérique ».

Le représentant du ministre de la Défense Nationale a dit qu’il s’agit d’un geste hautement appréciable par lequel le Gouvernement américain témoigne à nouveau sa volonté d’accompagner les efforts des autorités nigériennes, sous l’impulsion du Président Issoufou Mahamadou.

La coopération militaire entre les deux pays est excellente, et c’est à juste titre dit-il que »nous apprécions tout le soutien que les Etats Unis d’Amérique ne cessent d’apporter à notre pays dans son combat quotidien contre le terrorisme, le banditisme et le crime organisé ». Le secrétaire général a exprimé les remerciements des autorités militaires nigériennes au Gouvernement américain avant de demander aux FAN, en général et à la Zone de Défense N°8 en particulier, à réserver à cette Compagnie Logistique de Dirkou la place qu’elle mérite, et d’en faire le meilleur emploi, particulièrement dans le cadre des opérations.

L’ambassadeur des Etats Unis au Niger, S.E. Mme Eunice Sharon Reddick s’est dit fière d’assister à la cérémonie qui consacre la fin de formation de cette Compagnie Logistique de Dirkou. Pour S.E. Mme Eunice Sharon Reddick, la compagnie aura un rôle important à jouer dans la lutte contre le terrorisme. Aussi, elle a salué et rendu un hommage aux formateurs américains pour la qualité du travail avant de féliciter les lauréats.

L’ambassadeur américain a jugé nécessaire de créer cette unité logistique qui est plus qu’opportune dans une situation sécuritaire sous-régionale critique autour du Niger. S.E Mme Eunice Sharon Reddick a précisé que la Compagnie Logistique de Dirkou est dotée d’équipements nécessaires d’une valeur de 10 millions de Dollars. Ce qui la rend apte à affronter l’importante mission à accomplir, a-t-elle poursuivi avant de réitérer ses remerciements aux formateurs et bénéficiaires pour leur dévouement, leur professionnalisme et leur sacrifice.

L’ambassadeur a réaffirmé l’engagement de son pays à poursuivre son partenariat militaire modèle avec le Niger et a annoncé que dans cette logique, les Etats Unis envisagent de former d’autres compagnies qui seront déployées dans la zone de Diffa.

Le secrétaire général du Ministère, l’ambassadeur des Etats Unis, le Chef d’Etat-Major et l’ensemble des responsables militaires ont eu droit à une visite guidée du matériel acquis dont les clefs ont été symboliquement remises au Général de Brigade Wali Karingama qui, à son tour, a procédé à une remise de cadeaux aux formateurs américains.