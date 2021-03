Fin de la 2ème législature de la 7ème République : ‘’Cette législature a atteint tous les objectifs qu’elle s’était assignés à son installation (Président parlement)

Le Président du Parlement nigérien, l’honorable Ousseini Tinni a déclaré en clôturant, ce mercredi 10 Mars 2021, les travaux de la première session extraordinaire au titre de l’année 2021 de l’institution coïncidant avec la fin de la deuxième législature de la 7ème République que ’’Cette législature a atteint tous les objectifs qu’elle s’était assignés à son installation’’.

La cérémonie s’était déroulée en présence du Premier Ministre Brigi Rafini, des présidents des Institutions, des membres du gouvernement, du Corps diplomatique et de plusieurs invités.

‘’Voici venir le temps des aux-revoir, peut être même celui des adieux. Nous partons le cœur léger, car (…) cette législature a atteint tous les objectifs qu’elle s’était assignés à son installation’’ a déclaré l’Honorable Ousseini Tinni en clôturant les travaux de cette session de fin de législature.

En effet, a poursuivi le Président Ousseini Tinni, la législature qui s’achève a permis de renforcer l’arsenal législatif nigérien, de créer les conditions pour rapprocher davantage l’Assemblée nationale des citoyens, et a su démontrer qu’il est possible de travailler ensemble, et ce malgré les divergences d’opinions politiques, dans le respect et l’harmonie pour le grand bonheur du peuple nigérien.

‘’Je souhaite de tout cœur que le climat de respect mutuel qui a prévalu dans l’hémicycle pendant ces cinq années puisse devenir la culture de référence, le signe de reconnaissance à l’Assemblée Nationale’’ a-t-il déclaré à l’endroit des honorables députés en fin de mandat tout en souhaitant que les nouveaux élus ‘’acceptent cette évidence dès leur installation et qu’ils s’engagent à entretenir une saine contradiction au sein de toutes les instances de l’institution’’.

Ousseini Tinni a également demandé à la nouvelle assemblée qui sera installée dans quelques jours de ‘’travailler a aplanir tous les clivages afin de rassembler les nigériens autour des questions essentielles qui transcendent le fait politique, notamment la sécurité nationale, la mise en valeur des ressources naturelles et minières, les choix sociaux essentiels, l’éducation nationale, la santé publique, et le développement rural’’.

Il a, à cet effet, rappelé que ‘’la compétition politique est un travail saisonnier et qu’une fois la saison passée, il faut revenir à son métier habituel, à son occupation de tous les jours, dans le respect du vivre-ensemble et des textes fondamentaux de la République’’.

‘’Nous nous devons d’agir ensemble avec la ferme volonté de préserver l’Unité et l’indépendance du pays’’ a-t-il fait savoir.

Il s’agit, a-t-il préconisé, de ‘’nous inspirer du comportement exemplaire du Président Issoufou Mahamadou dont la conscience patriotique et le dévouement à la cause nationale sont reconnus au-delà de nos frontières, ce qui lui a valu de nombreuses distinctions internationales, notamment du prestigieux PRIX MO IBRAHIM qui vient de lui être décerné, le mettant ainsi dans le même rang que l’illustre Nelson Mandela’’.

L’honorable Osseini Tinni a conclu en souhaitant ‘’le meilleur pour le Niger et son peuple’’.

