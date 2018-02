Fin de la Conférence des Chefs d’Etats du G5 Sahel Le Président Issoufou Mahamadou s’engage à dynamiser l’organisation commune

La quatrième Conférence des Chefs d’Etat du Groupe des cinq pays du Sahel a pris fin ce soir à Niamey avec la nomination de Maman Sambo Sidikou en qualité du nouveau Secrétaire Permanent du G5 Sahel et les vives félicitations des Chefs d’Etat au Secrétaire Permanent sortant, M. Mohamed Najim pour le remarquable travail abattu. Dans son allocution de clôture, le nouveau Président en exercice du G5 Sahel, le Président de la République Issoufou Mahamadou a assuré ses collègues de sa ferme « détermination à travailler avec abnégation dans la poursuite des objectifs que nous nous sommes fixés.

Avec le même élan, j’entretiendrai le ‘’momentum’’ de Nouakchott issu de notre réunion fondatrice du 19 décembre 2014.

Je consoliderai les acquis obtenus et je poursuivrai la mise en œuvre des recommandations pertinentes de notre conférence. Je ne doute pas que je bénéficierai de votre disponibilité habituelle pour conduire à terme l’exaltante mission que vous venez de me confier.»

Le Chef de l’Etat nigérien a aussi souligné que la rencontre de Niamey s’est déroulée dans une ambiance de fraternité, d’amitié et de solidarité digne des grandes retrouvailles familiales avant de se réjouir « par les décisions que nous venons de prendre, conforter la dynamique irréversible que nous avons imprimée de faire de notre région du Sahel un espace stable et prospère, débarrassé des affres du terrorisme et de la criminalité ».

Evoquant les échanges approfondis sur les différents dossiers soumis à leur attention, le Président Issoufou Mahamadou a déclaré que « nous sommes parvenus à des conclusions consensuelles qui couvrent les domaines de la sécurité, de la gouvernance et du développement, de la promotion de la jeunesse, de l’autonomisation de la femme et de l’accroissement de la résilience ; des questions si essentielles pour nos populations ».

S’agissant de la sécurité, il a pris l’engagement de s’employer avec détermination et engagement à intensifier les efforts pour rendre opérationnels l’ensemble des fuseaux de la Force Conjointe à travers notamment leur dotation en équipements.

Pour ce faire, il est plus que jamais indispensable d’en mobiliser urgemment le financement complémentaire. C’est le lieu de renouveler nos remerciements aux pays amis et aux partenaires dont les participations financières ont déjà été annoncées. Le G5 Sahel, faut-il le rappeler, c’est le nexus sécurité et développement dans les actions. Les importantes décisions prises pour rendre pleinement opérationnelle notre force conjointe sont aujourd’hui un signal fort de notre détermination pour le combat contre le terrorisme et la criminalité dans notre espace commun du G5 Sahel.

En effet, la création du Comité de soutien à la force Conjointe, du Comité de contrôle du G5 Sahel ainsi que celle du Fonds Fiduciaire pour la Force Conjointe sont autant de décisions importantes et avancées décisives qui permettront d’accélérer l’opérationnalisation de cette force et d’assurer une bonne gouvernance dans la gestion des ressources qui lui seront allouées ».

Parlant dees projets d’infrastructures structurants du Programme d’Investissements Prioritaires du G5 Sahel(PIP) confirment l’engagement et la détermination de nos pays respectifs à donner un coup de d’accélérateur à notre processus d’intégration sous régionale dans la perspective du développement durable, il a souligné étoute l’importance que nous attachons à ce programme dont la mise en œuvre contribuera à la création des conditions d’une croissance forte que nous voulons également durable et inclusive.

La liaison entre sécurité, gouvernance et développement est désormais bien établie. S’agissant de la gouvernance et du développement, nous saluons la mise en place de l’Alliance avec le Sahel qui a déjà pris des engagements sur les secteurs clés qui correspondent à des priorités par nos Etats.

Il s’agit des secteurs relatifs à la décentralisation et services de base, à l’énergie et au climat, au développement rural, à l’agriculture et à la sécurité alimentaire, aux infrastructures de transport et communication, à la gouvernance, à l’éducation, à la formation et aux emplois ». Je tiens à ce niveau à remercier une fois de plus les initiateurs de cette Alliance avec le Sahel, à savoir, l’Union Européenne, la France, la République Fédérale d’Allemagne, la Banque Africaine que Développement (BAD), la Banque mondiale, le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), ainsi que tous ceux qui s’y rallieront bientôt.

Dans la même perspective, notre Sommet se réjouit et encourage l’initiative conjointe des Nations Unies, de l’Union Africaine et de l’Union Européenne d’organiser le 23 février 2018 à Bruxelles, la Conférence Internationale sur la Sécurité et le Développement au Sahel.

Le G5 Sahel, place beaucoup d’espoir à la réussite de cette importante rencontre qui permettra d’assurer la totalité du financement de la force conjointe et des programmes prioritaires de développement du G5 Sahel. Le processus de préparation cette table ronde sera naturellement une de nos priorités. Nous fondons également un grand espoir sur le sommet G5 Sahel-Arabie Saoudite et je voudrais, dès à présent, lancer un appel pressant aux pays amis particulièrement ceux du golfe pour leur participation effective à cette importante rencontre.

En conclusion, le nouveau Président en exercice a réaffirmé que « Nous sommes sur la bonne voie. Nous nous devons de redoubler d’efforts, de maintenir la confiance et la solidarité qui ont toujours prévalu entre nos Etats et nos peuples ».