Fin du 28ème Sommet de l’Union Africaine, à Addis Abeba, en Ethiopie : Le Président Issoufou Mahamadou, désigné Champion pour le libre-échange au niveau du continent

Le Président de la République, Chef de l’Etat, SEM Issoufou Mahamadou, a regagné Niamey, hier après-midi, de retour d’Addis Abeba, en Ethiopie, où il a participé au 28ème Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement des pays membres de l’Union Africaine (UA).

Le Président Issoufou Mahamadou a été accueilli à sa descente d’avion à l’Aéroport International Diori Hamani de Niamey par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, SEM Brigi Rafini, puis salué par le Président de l’Assemblée Nationale, SEM. Tinni Ousseini, les Présidents des Institutions de la République, les membres du Gouvernement et ceux des autres corps constitués.

Le sommet de l’Union Africaine, il importe de le rappeler, a abouti à des décisions importantes dont la réintégration du Royaume du Maroc au sein des Etats membres de l’Union, l’élection du tchadien Moussa Faki Mahamat à la présidence de la Commission, ainsi que l’élection de certains Commissaires.

Il convient surtout de souligner qu’au cours de ce Sommet, les Chefs d’Etat des pays membres ont honoré notre pays, le Niger, en désignant le Président de la République, SEM. Issoufou Mahamadou, comme Champion pour le libre-échange au niveau du Continent. A ce titre, le Chef de l’Etat est chargé de piloter le processus de la mise en place en Afrique de la Zone de libre-échange continental (ZLEC). Le Président Issoufou Mahamadou présentera le rapport de sa mission en Juin 2017 lors du 29ème Sommet des Chefs d’Etat de l’UA.

Le Chef de l’Etat est accompagné dans ce déplacement de Hadjia Aissata Issoufou Mahamadou, Première Dame, M. Ouhoumoudou Mahamadou, Ministre, Directeur de Cabinet du Président de la République, M. Ibrahim Yacoubou, Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération, de l’Intégration Africaine et des Nigériens à l’Extérieur, Mme Kaffa Rakiatou Christelle Jackou, Ministre de la Population, et Mme Elback Adam Zeinabou, Ministre de la Promotion de la Femme et de la Protection de l’Enfant.

Il faut rappeler qu’avant l’étape d’Addis Abeba, le président de la République a séjourné à Brazzaville où, il a pris part aux travaux de La deuxième réunion du Comité de Haut Niveau de l’Union africaine (UA) sur la Libye.