Fin du festival rayons d’Afrique : Une tribune d’expression des jeunes talents…

En prélude au sommet de l’Union Africaine qui doit se tenir à Niamey dans quelques jours, la promotrice de l’espace Soleil d’Afrique, Mme Sani Fatouma Morou, en collaboration avec l’Agence chargée de l’organisation de la 33èmeconférence de l’Union Africaine a organisé pendant une semaine, à Niamey, un festival dénommé Rayons d’Afrique. Ce festival a clos ses travaux samedi 29 juin dernier avec une soirée de gala à laquelle les ministres en charge de la Culture et du Tourisme ont pris part ainsi que plusieurs autres invités.

Rayons d’Afrique est un festival multiculturel qui entend favoriser le brassage et le dialogue de culture. Il se veut aussi un projet visant à faire connaitre des jeunes talents afin de leur donner une tribune d’expression. D’où la thématique « Place aux jeunes ». Dans l’allocution qu’elle a prononcée à cette soirée de gala qui marque la fin du festival, la promotrice de cet événement Mme Sani Fatouma Morou a précisé que la thématique de ce festival est révélatrice de l’ambition et du rêve des organisateurs. « Place aux jeunes » afin que les génies s’élèvent ; qu’ils s’envolent ; un tremplin qui se veut africain parce que organisé en marge du 33ème sommet de l’Union Africaine. « Je sais messieurs les ministres combien la question des jeunes vous tient à cœur. Je voudrai vous rassurer qu’il y a bien des raisons d’espérer. Bien de jeunes se sont approprié ce projet Rayons d’Afrique. Chacun dans sa sphère de compétences s’est investi, s’est engagé pour faire de cette initiative un franc succès. Aujourd’hui encore, ils sont au rendez-vous », a relevé Mme Sani FatoumaMorou.

D’après la promotrice de Soleil d’Afrique, une trentaine d’étudiants EBIYOU pour assurer l’accueil et l’assistance ; des jeunes serveurs récemment sortis de l’école d’hôtellerie et de tourisme de Tahoua ; des jeunes artistes ; comédiens, chanteurs, sculpteurs et peintres ont participé du même élan à l’avènement et à la réussite de Rayons d’Afrique. D’autres jeunes ont animé pendant cette semaine du festival Rayons d’Afrique des conférences de qualité avec d’éminents panelistes compétents et généreux, de jeunes africains qui sont venus de France, de Cote d’Ivoire, du Sénégal et bien sûr du Niger. Ils ont échangé avec d’autres jeunes sur des thématiques relatives à l’environnement ; à l’avenir de l’Union Africaine ; à l’entreprenariat et au développement personnel.

Au cours cette soirée de gala, quatre jeunes entrepreneurs ont reçu chacun le trophée d’or. Ces jeunes ont été choisis à travers un vote sur le net. La soirée de gala a pris fin avec un défilé de mode de la promotrice de l’entreprise «Hadyline ».

Hassane Daouda (onep)