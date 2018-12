Fin en apothéose de Zinder Saboua

Zinder Saboua a brillé de mille éclats, hier au cours d’un défilé militaro-civil gigantesque. Cette cérémonie mémorable s’est déroulée devant le Président de la République, Issoufou Mahamadou entouré de ses pairs de la République de Guinée Equatoriale, Téodoro Obiang Nguema Mbasogo, de la République togolaise Faure E. Eyadema et de la République Fédérale du Nigeria, Muhammadu Buhari. Cet imposant défié militaire et civil, qui a duré plus de 4 heures d’horloge est le clou des manifestations de Zinder Saboua, qui restera sans nul doute comme une des plus réussies.



















Le Président de l’Assemblée Nationale, Ousseini Tinni, le Haut Représentant du Président de la République, M. Seini Oumarou, les Présidents des Institutions de la République, les membres Gouvernement, du Corps diplomatique accrédités au Niger, les représentants des organisations internationales, les Gouverneurs du Niger et du Nigeria, les délégués des pays amis et une foule en liesse ont vivement apprécié ce défilé, militaire et civil, riche en couleurs.

Les différentes unités de nos forces de défense et de sécurité ont rivalisé d’adresse et dextérité pour démontrer leur savoir-faire dans une parfaite harmonie.

Qu’il s’agisse de l’armée ou des autres corps, la discipline dans l’exécution des pas était de mise, le tout était impeccable.

Le Président de la République, Chef Suprême des armées, Issoufou Mahamadou et ses pairs ont vivement ovationné les paricipants. Et le public zindérois était émerveillé. Le Chef de l’Etat a également décoré plusieurs personnalités dont M. Rissa Ag Boula, Président du Comité d’Organisation d’Agadez Sokni, Pr. Issoufou Katambé, Président du Comité d’organisation de Tahoua Sakola, feu Amadou Ousmane, journaliste écrivain, Mme Nana Aichatou Garba dite Delou Kara da Kiachi, comédienne et Mme Macky Aicha, réalisatrice, cinéaste.







La ville de Zinder métamorphosée a vécu des jours mémorables. Elle a bénéficié à travers Zinder Saboua’’, d’un investissement de plusieurs infrastructures qui lui ont donné le visage d’une ville moderne.







Par Tamtam Info News