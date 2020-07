Fin lundi après-midi du 19ème sommet virtuel du CILSS en présence du Président de la République

Share on Twitter

Share on Facebook

La 19ème Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement du Comité Inter Etats de Lutte contre la Sécheresse au Sahel (CILSS) s’est achevée lundi après-midi, 20 juillet 2020, en présence du Président de la République, SEM Issoufou Mahamadou, Président en exercice de la CEDEAO et Président du Comité de Haut Niveau sur la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle de l’UEMOA.

Ce sommet qui s’est tenu par visioconférence a pris d’importantes décisions notamment l’élection de la nouvelle direction du CILSS dont celle du Secrétaire Exécutif en la personne de Abdoulaye Mohamadou, 54 ans, de nationalité nigérienne, actuel Secrétaire Exécutif Adjoint du Conseil de l’Entente.

Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Agriculture et de l’Elevage, M. Albadé Abouba, répondant à la presse nationale à la fin de cette conférence, a félicité M. Abdoulaye Mohamadou dont le choix comme nouveau Secrétaire Exécutif du CILSS repose « sur un appel à candidature, donc basé sur ses valeurs intrinsèques d’une part, mais surtout par le leadership du Président de la République dont le rôle a été déterminant dans cette nomination, d’autre part. »

La conférence a adopté un certain nombre de réformes qui vont être mises en œuvre par la nouvelle direction. Ces réformes sont de plusieurs ordres notamment structurel (fonctionnement du CILSS comme institution, tenant compte de l’adhésion de nouveaux membres.)

Elles concernent également une gestion et une gouvernance plus adaptées par rapport à l’évolution du contexte ainsi que la vocation du CILSS qui est dans un espace où il y a d’autres institutions, d’où la nécessité de travailler en synergie et de spécialiser certains de ses démembrements pour qu’ils soient au service de l’ensemble de l’espace communautaire.

Source: Presidence de la Republique