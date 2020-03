FINALEMENT, CE SONT PRES DE 500 SOLDATS TCHADIENS QUI SERONT DEPLOYES DANS LA ZONE DES TROIS (3) FRONTIERES

Share on Twitter

L’on se rappelle, une semaine après le sommet de Pau, lors d’une visite au Tchad, la ministre française des armées évoquait le déploiement d’un bataillon tchadien dans la zone des trois frontières (Burkina – Mali – Niger) qui se caractérise par des attaques récurrentes des groupes jihadistes notamment l’état islamique au grande Sahara (EIGS).

On évoquait même 700 soldats tchadiens dans cette Zone mais finalement ce sont 500 qui y seront déployés. Selon, RFI, le Tchad confirme l’envoi d’un bataillon dans la Zone située entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso. L’annonce a été faite suite à la 3ème réunion de suivi du sommet de Pau, tenue le 13 mars 2020 à la Présidence tchadienne et en présence de l’envoyé spécial de la France pour le Sahel, Christophe Bigot.

Tout porte à croire que c’est le coût que le Tchad n’est pas en mesure de prendre en charge, du fait de la crise qu’il traverse, qui avait retardé ce déploiement.

Cité par RFI, Christophe Bigot déclarait que la France va appuyer le Tchad et que cette aide peut être aussi bien financière qu’opérationnelle. Dès lors que la question du coût du déploiement semble être réglée, l’on envisage ce déploiement d’ici le 24 ou le 25 mars 2020 via le Niger.

Par Tamtam Info News