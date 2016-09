Football: les 16 pays qualifiés pour la CAN 2017 sont connus

Les éliminatoires pour la CAN 2017 se sont achevées ce 4 septembre 2016 sur les qualifications du Burkina Faso, de l’Ouganda, de la RD Congo, du Togo et de la Tunisie. Bénin et Centrafrique ne feront donc pas partie des seize équipes qui disputeront la prochaine Coupe d’Afrique des nations de football (14 janvier-5 février au Gabon).

Après quinze mois d’éliminatoires, on connait enfin les seize équipes qui vont disputer la phase finale de la Coupe d’Afrique des nations de football, prévue du 14 janvier au 5 février 2017 au Gabon. Il s’agit de l’Algérie, du Burkina Faso, du Cameroun, de la Côte d’Ivoire, de l’Egypte, du Gabon, du Ghana, de la Guinée Bissau, du Mali, du Maroc, de l’Ouganda, de la RD Congo, du Sénégal, du Togo, de la Tunisie, et du Zimbabwe.

Il restait cinq places à prendre pour la CAN 2017, avant ce 4 septembre 2016. Elles sont revenues aux Burkinabè et aux Ougandais, tout d’abord. Les Etalons ont fini premiers du groupe D, grâce à une victoire sur les Botswanais au scénario surréaliste (2-1, lire le résumé ici). Les Ougandais ont pris la seconde place. Avec 13 points, ils se sont assuré l’un des deux strapontins de meilleur deuxième de ces éliminatoires de la CAN 2017.

Le Togo plutôt que le Bénin à la CAN 2017

Les Béninois espéraient aussi emprunter cette voie parallèle. Il n’en a rien été, dans le groupe C. Les Ecureuils ont été balayés 5-2 à Bamako par une équipe malienne pas du tout démobilisée. Les Maliens étaient pourtant déjà assurés de disputer la CAN 2017…

Ce sont finalement les Togolais qui ont arraché la dernière place pour la phase finale du tournoi. Ils ont fini deuxièmes du groupe A derrière la Tunisie, grâce à une victoire 5-0 face à Djibouti et à un succès 4-1 des Tunisiens face au Liberia.

La qualification de la République démocratique du Congo était, elle, beaucoup plus prévisible. Les Léopards de RDC ont conclu ces éliminatoires par une cinglante victoire 4-1face à la République centrafricaine, à Kinshasa. Les Fauves du Bas-Oubangui ne disputeront pas la première phase finale de leur histoire. Ils terminent à la deuxième place du groupe B, derrière les Congolais.

Un grand absent à la CAN 2017 : le Nigeria

Au final, une seule grande nation du football africain manquera à l’appel, en janvier prochain : le Nigeria. Les Nigérians ont fini deuxièmes du groupe G derrière les Egyptiens. Ce sera d’ailleurs le grand retour des Pharaons après sept années d’absence à la CAN.

Le tenant du titre, la Côte d’Ivoire, sera également de la partie au Gabon. Les Ivoiriens ont pourtant eu de grandes difficultés à se qualifier.

Au total, dix équipes étaient déjà présentes lors de la CAN 2015 en Guinée équatoriale. La Guinée-Bissau, elle, prendra part pour la première fois à la plus prestigieuse compétition sportive du continent.



CAN 2017: RESULTATS ET CLASSEMENTS DES ELIMINATOIRES