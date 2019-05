Forum de la Foire Internationale du Commerce et des Services de Beijing Le PR Issoufou Mahamadou présente les opportunités qu’offrent le Niger et le continent Africain…

Le Président de la République, Chef de l’Etat, SEM Issoufou Mahamadou, en visite d’Etat en Chine depuis dimanche, 26 mai 2019, s’est rendu mardi matin, 28 mai 2019, au Centre de Conférence de Chine où il a pris part au Forum de la Foire Internationale du Commerce et des Services de Beijing

Cette rencontre s’est déroulée en présence notamment du Vice-premier ministre chinois SEM. Hu Chinhua et du Premier Ministre du Vanuatu, SEM Charlot Salwai.

La Foire Internationale 2019 de Chine sur le Commerce des Services et le Sommet Mondial du Commerce des Services, ont pour thème : « l’ouverture, l’innovation, l’intelligence et l’intégration »

S’adressant aux participants à cette rencontre, le Président Issoufou Mahamadou a salué cette initiative de la Chine car « ce forum constitue un cadre irremplaçable pour des rencontres fructueuses »

Le Chef de l’Etat s’est dit « honoré d’être présent à cette rencontre dans l’esprit de l’amitié et de l’estime réciproque entre les peuples nigérien et chinois, deux peuples déterminés à promouvoir un développement économique et social mutuellement bénéfique. »

SEM Issoufou Mahamadou a saisi l’occasion pour présenter les opportunités qu’offrent le Niger et le continent africain en matière d’investissement et de commerce dans divers domaines.

Il a invité tous les potentiels investisseurs à venir au Niger partager les fruits de sa croissance et des opportunités d’affaires offertes par l’économie nigérienne.

Le Président de la République a aussi informé les participants à ce forum que la Zone de Libre Echange Continentale (ZLECAf) sera une plateforme d’échange inter et intra africaine, qui mobilisera les investissements africains.

« Dans cette démarche, l’Afrique a désormais décidé de s’intégrer et de s’unir. Elle est résolue à changer le niveau si peu flatteur de 17 pour cent qui caractérise le commerce intra africain. Elle est également décidée à rendre les entreprises africaines plus compétitives pour répondre aux besoins d’une classe moyenne en pleine expansion et rendre le continent plus attrayant», a poursuivi le Chef de l’Etat.

Le programme de la ZLECaf présente un potentiel énorme pour un partenariat avec les pays africains dans tous les domaines, a-t-il dit.

« C’est l’occasion pour la Chine de conforter sa position de premier partenaire commercial du continent et de saisir cette opportunité pour en devenir le premier investisseur », a estimé le Chef de l’Etat.

Le Forum Chine Afrique, l’Initiative la Ceinture et la Route du Président XI Jinping à laquelle les pays africains de plus en plus nombreux adhérent, seront sans aucun doute d’autres catalyseurs pour promouvoir l’investissement et le commerce entre la Chine et l’Afrique y compris le commerce des services, a poursuivi SEM Issoufou Mahamadou.

Dans une lettre de félicitations adressée à la Foire internationale sur le Commerce des services, le Président XI Jinping a indiqué que « nous devons saisir toutes les opportunités pour créer ensemble un nouvel horizon du commerce mondial des services marqué par le partage et le bénéfice réciproque. »

La Chine s’attache à promouvoir « une ouverture de plus grand niveau » et à promouvoir fermement le commerce multilatéral, a-t-il affirmé, soulignant que son pays élargira davantage l’accès à son marché des investissements étrangers et à améliorer l’écosystème du commerce des services.

Elle va renforcer la coopération avec les autres pays pour faciliter le libre-échange et « promouvoir la globalisation économique dans le sens plus ouvert, plus inclusif, plus universel et de partage réciproque », a assuré le Président chinois.

