Forum des chefs traditionnels, élus et leaders locaux sur maintien et le renforcement de la cohésion sociale dans un contexte d’insécurité au centre des échanges

Le Président de la République, Chef de l’Etat, SEM. Mohamed Bazoum a présidé mercredi 24 novembre 2021 au Centre international de conférences Mahatma Gandhi de Niamey, l’ouverture du forum des Chefs traditionnels, Elus et leaders locaux des régions de Tillabéri, Dosso et Tahoua sur le maintien et le renforcement de la cohésion sociale, dans un contexte d’insécurité. La cérémonie d’ouverture s’est déroulée en présence du Président de l’Assemblée Nationale, du Premier Ministre, Chef du gouvernement, des représentants des institutions de la République, des membres du gouvernement, des députés nationaux et du Corps Diplomatique.

Le ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, M. Alkache Alhada a dans son discours d’ouverture, planté le décor : «Excellence Monsieur le Président de la République, vous avez devant vous tous les députés, les Gouverneurs, Préfets, Maires et l’ensemble des Chefs de cantons et de groupements des régions de Dosso, Tahoua et Tillabéri, ainsi que les principaux leaders locaux, y compris les leaders religieux, les ‘’Garso’’ ; ‘’les Ardo’’, ‘’les Rougga’’.

S’ils sont devant vous devant vous, Monsieur le Président, c’est parce que ces trois régions ont la particularité d’être des zones de conflits et de menaces terroristes qui peuvent hypothéquer la cohésion sociale dans notre pays.

Or, l’une des particularités de notre pays réside justement dans la force de sa cohésion sociale ; cohésion qu’il a su construire au fil des ans, j’allais dire des siècles.

Oui Monsieur le Président, parlant de cohésion sociale au Niger, nous sommes légitimement fondés à parler de siècles. Ernest Renan qui a beaucoup réfléchi sur la notion de ‘’Nation’’, ne disait-il pas que celle-ci est faite du passé, du présent et de l’avenir ? »





Après avoir rappelé le passé glorieux des populations qui composent aujourd’hui le Niger qui étaient toutes en relations entre elles avant même la pénétration coloniale, tissant des liens historiques de solidarité et de cohésion qui constituent aujourd’hui le socle de la Nation Nigérienne, le ministre Alhada a indiqué qu’ « Aujourd’hui, Monsieur le Président, il vous revient, vous qui êtes investi des pouvoirs de conduire les destinés de ce pays, l’impérieux devoir de veiller à la préservation et la consolidation de ce précieux patrimoine. Et c’est parce que vous avez pleinement conscience de cet impératif que vous avez, il y a de cela quelques jours, lancé l’appel de Banibangou pour que nos concitoyens ne cèdent pas à l’émotion afin de préserver la cohésion sociale.

C’est parce que vous avez pleine conscience de cet impératif, Monsieur le Président, que vous avez décidé de l’accroissement des effectifs des forces de défense et de sécurité dans le souci de renforcer leur efficacité pour assurer la paix et la quiétude sociale, tout en appelant les populations à avoir foi en l’Etat et aux forces de défense et de sécurité.







C’est enfin parce que vous avez pleine conscience de cet impératif, Monsieur le Président, que vous avez décidé de convoquer le présent forum focalisé à dessin sur trois régions de notre pays à savoir : Dosso, Tahoua et Tillabéri, précisément là où cette problématique de terrorisme menace dangereusement la cohésion sociale et par conséquent appelle à la fois une thérapie d’urgence et une prise en charge dans le court terme.

C’est pour cette clairvoyance, Excellence Monsieur le Président de la République, que les Gouverneurs de ces trois régions m’ont chargé de vous dire merci d’avoir convoqué ce forum qui permettra trois jours durant à des hommes et femmes avisés, d’échanger et de rappeler les rôles, missions des responsabilités des principaux acteurs de la cohésion sociale et s’assurer de leur engagement.

Le Ministre de l’intérieur et de la décentralisation a aussi transmis au Chef de l’Etat, ; Mohamed Bazoum les remerciements des Gouverneurs des trois régions concernées par le forum pour avoir « convoqué ce forum qui permettra trois jours durant à des hommes et femmes avisés, d’échanger et de rappeler les rôles, missions des responsabilités des principaux acteurs de la cohésion sociale et s’assurer de leur engagement ».





Alors que les régions de Tahoua et Tillabéri sont menacées par le terrorisme armé perpétré par des groupes en provenance du Mali voisin, la Région de Dosso connait, quant elle, des attaques armées par des bandits en provenance du Nigeria.

Il faut noter aussi que les trois régions connaissent toutes une autre forme de menaces endogènes, qu’est le conflit entre agriculteurs et éleveurs.

