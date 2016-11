Alors, que le RDR-Tchenji des partisans de Mahamane Ousmane hésite à se positionner à la majorité ou à l’opposition, le MNRD-Hankouri qui a permis à Mahamane Ousmane d’être candidat en 2016 lui, s’affiche clairement aux côtés des forces démocratiques.

Son président Sidi Moulaye Hambali a d’ailleurs participé au Forum de la diaspora Lumana à Abidjan. Le parti qui est signataire de l’acte de création du FRDDR, regroupement de l’opposition politique, n’est pas prêt de changer son fusil d’épaule. Selon le président Sidi Moulaye que nous avons joint au téléphone, il a participé à ce forum du parti locomoteur de l’opposition sur invitation du président Hama Amadou mais surtout pour réaffirmer son attachement à la démocratie et tout Forum diasporaLumana Le MNRD-Hankouri s’affirme à l’opposition ce qui va avec en termes de libertés.

« Nous ne pouvons pas ne pas participer à un tel évènement qui prouve à suffisance le degré de dictature qui règne actuellement dans notre pays. Un pays dans lequel on ne peut même plus tenir une manifestation politique lorsqu’on se revendique de l’opposition » déplore le président du MNRD-Hankouri. Malgré sa jeunesse, ce parti politique animé par des jeunes essentiellement, fait aujourd’hui la fierté de beaucoup de Nigériens qui ont fini par croire que la défense des convictions et de l’intérêt général ont complètement disparu de l’arène politique de notre pays.

Heureusement, il reste encore quelques exceptions et le MNRD-Hankouri fait partie de ces exceptions-là.