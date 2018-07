Forum Politique de Haut Niveau (FPHN) du Conseil Economique et Social des Nations Unies: la Ministre Kané Aichatou Boulama représente notre pays…

La Ministre du Plan, Mme Kané Aichatou Boulama se trouve aux Etats unis d’Amérique où elle représentera notre pays au Forum Politique de Haut Niveau (FPHN) du Conseil Economique et Social des Nations Unies. Au cours de cette rencontre, la ministre présentera le Rapport National Volontaire (RNV) du Niger sur la mise en œuvre des Objectifs de développement Durable.



Aussi, dans le cadre des préparatifs de ce Forum Politique de Haut Niveau (FPHN) qu’organise le Conseil Economique et Social des Nations Unies (ECOSOC) et dont le thème central du Forum 2018 porte sur la « Transformation vers des sociétés durables et résilientes » avec un locus sur 6 000, notre pays s’est engagé à élaborer un Rapport National Volontaire (RNV) sur la mise en œuvre des Objectifs de

développement Durable.

L’élaboration du rapport de notre pays a été faite de manière participative par le Ministère du Plan qui a mis en place un Comité

Technique de Supervision composé de la Direction Générale du Plan et de la Prospective, l’Institut National de la Statistique, le

Secrétariat Exécutif du Conseil National de l’Environnement et du Développement Durable (SE/CNEDD), le Ministères en charge des Affaires Etrangères, de la Coopération, de l’Intégration Africaine et des Nigériens de l’Extérieur (MAE/C/IAlNE) et les Agences du Système des Nations Unies (PNUD, PAM, UNICEF).

Deux consultants nationaux ont été recrutés avec l’appui du PNUD pour appuyer et faciliter la production du document.

Afin de garantir le caractère participatif et inclusif, des séances de travail ont été organisées avec les ministères directement concernés

par la mise en œuvre des 6 ODD qui font l’objet de la thématique du forum. Les organisations de la société civile et les Volontaires des

Nations Unies (VNU) ont contribué à l’enrichissement de ce rapport. Des rencontres d’appropriation et de partage ont été également

organisées aux différentes étapes du déroulement du processus.

Un atelier technique de validation du rapport a été tenu le 23 Mai 2018.