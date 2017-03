Forum SahelInnov 2017 : Pour un coup d’essai, un coup de génie

Voilà des jeunes qui osent et qui réussissent. Des jeunes entreprenants et innovants. Des jeunes qui réussissent à faire venir le Président de la République, Chef de l’Etat, La Secrétaire Générale de la Francophonie, le Chef du Gouvernement et une kyrielle de personnalités. En tout cas, c’est un grand coup de maître réalisé par le CIPMEN en organisant de manière professionnelle le premier forum régional SahelInnov 2017.

C’est de ce genre d’initiatives qu’a besoin notre pays pour se coller aux premiers wagons de l’innovation et de l’invention. C’est pourquoi d’ailleurs les plus autorités ont décidé de les accompagner et de les assister.

Pour revenir au premier forum régional SahelInnov 2017 organisé par le Centre Incubateur des Petites et Moyennes Entreprises du Niger (CIPMEN), il convient de souligner, qu’il a été officiellement clôturé le jeudi 23 février dernier par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Brigi Rafini dans la Grande Salle du Palais des Congrès de Niamey. Pour rappel, ce forum a été officiellement lancé par le Président de la République Issoufou Mahamadou en présence de la Marraine de l’événement, Mme Michelle Jean, Secrétaire Générale de l’Organisation Internationale de la Francophonie.

Plusieurs membres du gouvernement, des députés nationaux et de nombreuses autres personnalités ont pris part à la cérémonie de clôture. Cette première édition a enregistré la présence effective de plus de deux mille (2000) participants et une centaine d’entreprises privées. Durant les trois jours de travaux, plusieurs thématiques ont été développées par d’éminents conférenciers venus des sept (7) pays du Sahel.

Le Directeur Général de CIPMEN a souligné que son organisation est membre des Grands groupes en Afrique dont, entre autres AfricInnov.

Au-delà de son caractère de brassage des jeunes, ce forum a permis à toutes les entreprises participants de profiter des opportunités qu’offre une telle rencontre, mais aussi d’insuffler leur dynamisme. Il a salué la participation des autorités nigériennes au plus haut niveau pour leur implication à l’événement.

Et particulièrement, le Président de la République, Chef de l’Etat Issoufou Mahamadou. Le Directeur Général de CIPMEN a aussi salué la pleine implication du Ministère de l’Entreprenariat des Jeunes pour la réussite du forum. Dans son discours de clôture, le Premier Ministre, chef du gouvernement, Brigi Rafini, a indiqué que cette première édition doit être «le point de départ du rayonnement de l’innovation. Elle participera à changer nos mentalités. «Le CIPMEN est une fierté, mais aussi un réel motif de satisfaction ».

Il a réitéré l’engagement de son gouvernement à soutenir le CIPMEN en ce sens qu’il aura la lourde tâche d’insuffler une dynamique de développement du Niger. Car l’innovation, soutiendra-t-il «doit jouer un rôle dans le développement de notre pays ». Auparavant, les membres des jury mis en place par les organisateurs ont prononcé les résultats de leurs travaux. Il s’agit principalement de trois thématiques, à savoir le jury du concours Pich, celui de la meilleure application numérique innovante et enfin, le jury meilleure innovation agricole.

A l’issue de leurs délibérations, les prix suivants ont été attribués: Prix concours Pich. Sur les 15 projets innovants sélectionnés, le Burkina Faso s’en sort avec le premier prix à travers l’entreprise FasoPro suivie de Kader Lamine du Niger et enfin Mme Maria Maman. Pour le prix de la meilleure application numérique, le premier prix revient à e-santé suivie de Agaza et ZLab. Cette dernière permet aux populations de se supporter sur le plan social.

Le plus grand prix, selon de la meilleure innovation agricole a été attribué à une société burkinabé FasoPro.

Le mieux qu’on puisse dire c’est que cette première édition a été réellement une réussite sur tous les plans, organisationnel, participatif et surtout l’engouement que cela a suscité de la part des jeunes investisseurs africains.