FORUM SUR L’ELIMINATION DU MARIAGE DES ENFANTS AU NIGER: Haro sur la pratique…

Le Cabinet du Médiateur de la République, en collaboration avec le ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de l’Enfant, l’alliance ‘’More Than Bride Alliance’’Save the children – Oxfam et des partenaires intervenant dans le domaine de la protection de l’enfant, dont Save the Children, organise à partir de ce matin et ce, jusqu’au 11 juin 2019 à Maradi, un forum sur l’élimination du mariage des enfants.

Ce forum s’inscrit dans les activités de l’axe stratégique 4 du plan stratégique national pour mettre fin au mariage des enfants (2019 –2021) et il vise à renforcer le dialogue entre les acteurs locaux que sont les chefs traditionnels, les leaders religieux, et les organisations de la société civile, les acteurs étatiques et les intervenants non gouvernementaux dans le domaine de la lutte pour la fin du mariage des enfants. Il s’agit donc de renforcer la synergie d’actions entre ces différentes composantes pour agir efficacement dans l’élimination du mariage des enfants au Niger.

En effet, notre pays présente le plus haut taux de mariage des enfants du monde. Une proportion de 75% des filles sont mariées avant leur dix-huitième anniversaire, 28% d’entre elles sont mêmes devenues des épouses avant leur 16 ans (Unicef 2016). Cette pratique est particulièrement ancrée dans les familles défavorisées issues de communautés rurales,souvent peu éduquées, et où les valeurs familiales traditionnelles sont très présentes. Cette prévalence est d’autant plus importante dans les territoires situés au sud du Niger, jusqu’à atteindre le nombre critique de 89% dans la région de Diffa (FNUAP 2012).

Le mariage des enfants est à la fois un symptôme et une conséquence de la discrimination basée sur le genre favorisé par le patriarcat, l’insuffisance de l’offre de service tant au niveau de l’accès que de la qualité, en particulier pour l’éducation, et la pratique d’une justice traditionnelle orale.

Abida*, 17, sits outside of her home and does her homework, as her two children, aged three and one, eat lunch. She has been married to her husband, Ambouka*, who is 43 since she was either twelve or thirteen years old. Ambouka* has two wives. Abida* is his second wife. Since her marriage, Abida* has worked as a homemaker, spending her days caring for her children, collecting water, pounding millet, cleaning and preparing food for her family. In the rainy season she also works on the family farm. Due to her early marriage, Abida* never had the opportunity to go to school. Abida* is now a beneficiary of Save the Children’s “Literacy Boost” programme where she learns basic reading, writing and maths as well as life skills.

Ce forum servira de cadre pour discuter et analyser l’importance de la synergie et de la complémentarité entre les actions gouvernementales et celles des différents acteurs communautaires pour réduire le mariage des enfants au Niger. Il sera aussi question de partager et harmoniser les approches innovantes et concluantes à différents niveaux qui seront vulgarisées dans la lutte contre le mariage des enfants afin de combler les gaps, d’établir une feuille de route consensuelle pour les actions à entreprendre et les engagements de chaque partie prenante et de présenter au Médiateur de la République des lettres de doléances pour un plaidoyer à l’endroit de l’Etat du Niger et des PTF.

Une approche intégrée impliquant les multiples parties prenantes et les ministères permettra d’accélérer le recul du mariage des enfants. Les interventions suggérées doivent favoriser le processus de changement des normes sociales tout en étant soutenues par des opportunités et alternatives qui contribueront à la création d’un environnement favorable dûment soutenu par des cadres institutionnels, des améliorations structurelles, une mobilisation communautaire et une législation efficace.

Par conséquent, en 2014, le gouvernement du Niger s’est joint au mouvement de lutte contre le mariage des enfants initié par l’Union Africaine et a lancé sa campagne nationale en décembre de la même année. En août 2016, suite au bilan à mi-parcours qui a eu lieu à Lusaka, le ministère de la Promotion de la Femme et de laProtection de l’Enfant a mis en place un comité national de coordination pour promouvoir le mariage des filles après 18 ans, lequel comprend entre autres les ministères de l’éducation, de la santé, de la justice, de l’intérieur, des représentants des coalitions d’ONG nationales des droits de l’enfant et des droits de la femme, Save The Children, World Vision, Plan International, Care et Oxfam, UNFPA et UNICEF.

Notons que cinq panels seront organisés à savoir le panel des Chefs traditionnels ; le panel des leaders religieux ; le panel des jeunes ; le panel des intervenants sur le mariage des enfants (ONG, services technique) et le panel des chercheurs pour faire une communication sur le mariage des enfants sous l’angle scientifique.

Source: Save the Children Niger