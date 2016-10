Forum sur «l’Emergence de l’Afrique et les marchés financiers » Relever les défis de l’émergence de l’Afrique…

Un forum sur « l’Emergence de l’Afrique et les marchés financiers : Quel rôle pour les garants » est organisé par le Fonds de Solidarité Africain (FSA) du 18 au 19 octobre 2016 à Niamey.

C’est le ministre nigérien du Budget, M. Ahmed Jidoud qui a présidé hier matin, l’ouverture de ce forum en présence du Directeur général par intérim du FSA, des représentants des pays membres du FSA, des directeurs généraux des marchés financiers de l’Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA), ceux de la Communauté des Etats d’Afrique Centrale (CEMAC) et ceux du Marché Commun de l’Afrique Orientale et Australe (COMESA) et de l’Ile Maurice, du président de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Niger, des leaders du monde des finances africains, des experts, des entrepreneurs et des décideurs du Niger et ceux venus de l’étranger pour partager leur expertises et leurs idées.

Emergence de l’Afrique et les marchés, voilà un grand thème d’actualité qui colle parfaitement avec les préoccupations d’une Afrique en pleine mutation. C’est ce thème porteur qui a retenu, deux jours durant, l’attention des experts financiers lors d’un forum organisé par le Fonds de Solidarité Africain (FSA) à Niamey .

Au cours de cette rencontre de haut niveau présidé par le Ministre nigérien du Budget, M. Ahmed Jidoud, les participants ont débattu de plusieurs thèmes, notamment les conditions d’une croissance forte, la globalisation des échanges, et la lutte contre la concurrence déloyale ; les conditions d’une accumulation élevée de facteurs de production et d’une politique adéquate d’urbanisation, de santé, d’éducation et des transports ; les leviers utiles à l’augmentation des taux d’épargne et d’investissement aussi bien publics et privés ;

les vecteurs d’une croissance de la « Productivité Totale des Facteurs » ; l’augmentation de la productivité dans l’agriculture ; la promotion d’un développement vert et durable ; l’efficacité de l’intermédiation financière ; le rôle de l’Etat et de la nécessité de soumettre les politiques qu’elles soient interventionnistes ou non, à des tests de compétivité au niveau international et l’industrialisation et la transformation des matières premières. Pour le ministre Délégué au Budget, M. Ahmed Jidoud :

« si nous voulons réussir le pari de l’émergence, nous devons promouvoir l’efficience de la mobilisation de ressources intérieures. Il a également affirmé à l’ouverture du Forum que « Nous devons aussi renforcer le partage des connaissances et des capacités humaines et institutionnelles en vue d’accroître la valeur ajoutée intra-africaine et le progrès technologique, gage d’une amélioration des moteurs de la croissance inclusive ».

Pour ce faire, il a reconnu que ce type de rencontre est inévitablement à encourager. « Notre vision de l’émergence repose donc sur les postulats suivants : l’émergence est un pari sur l’avenir ; l’avenir se planifie et l’émergence requiert des leviers financiers d’envergures, d’où l’importance des marchés financiers et des institutions de garantie».

Le Directeur général par intérim du Fonds de Solidarité Africain, M. Abdourahamane Diallo, a souligné que «C’est là une excellente occasion pour faciliter une discussion de haut niveau sur les leviers, les innovations, les meilleures pratiques de notre secteur d’activité et leurs impacts sur les niveaux de croissance recherchés. Aujourd’hui, nous devons encore accomplir beaucoup pour utiliser le potentiel de l’Afrique, et garantir sa compétitivité. Le potentiel intellectuel et scientifique de notre continent, nous le savons, ne se traduit pas toujours dans de nouveaux produits et services ».

Il faut souligner que l’agenda de ce forum traduit parfaitement la prise de conscience de l’urgence à agir et des enjeux d’émergence en Afrique mais également le souci de maximiser l’impact de nos activités, face à la réalité impressionnante des besoins de financement. C’est pourquoi, M. Abdourahamane Diallo a réaffirmé que les deux journées de travail de ce forum, ont permis de trouver des éléments de réponses multiples à une même question :

Comment les marchés financiers, avec l’intervention des garants peuvent faciliter la mobilisation des ressources requises pour le financement du développement dans la perspective de l’émergence de l’Afrique ?

Notons que le FSA compte 14 Etats membres dont 8 pays de la CEDEAO, 3 de la CEMAC et 3 pays du COMESA.