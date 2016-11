François Fillon, le champion de la droite

François Fillon, très net vainqueur dimanche de la primaire de la droite face à Alain Juppé, sera le champion de son camp à l’élection présidentielle de 2017, avec de bonnes chances de l’emporter face au FN et à une gauche atomisée.

Donné perdant pendant plus de deux ans, François Fillon aura tout emporté sur son passage dans la dernière ligne droite, en moins de trois semaines. Amplifiant même au second tour sa victoire surprise du premier tour.

Le voilà donc à 62 ans, champion de la droite, lui l’éternel numéro 2 passionné de course automobile, se voit propulsé en pôle position pour la présidentielle de 2017.

Avec un score qui signe une victoire écrasante, il a les mains libres pour imposer à la droite et au centre son projet de rupture et sa thérapie de choc économique. Pour autant, François Fillon doit désormais réussir le rassemblement de sa famille et faire des gestes au nom de l’unité. Son programme jugé hier brutal – par les juppéistes notamment – pourrait alors connaître quelques amendements.

Il va devoir également discuter avec les centristes, avec comme inconnue la position du patron du Modem, François Bayrou, qui n’exclut pas de se présenter.

Enfin avec une gauche en miettes, François Fillon sera donc l’un des principaux adversaires du Front national de Marine Le Pen qui l’attend de pied ferme. A moins de six mois de la présidentielle, un sondage le donne en tous cas grand gagnant par 67% des voix contre le FN.