Gala des 100 entreprises nigériennes : l’organisateur principal dans de sales draps.

Les ventres de certains sont certainement entrain de gargouer très fortement, depuis hier. Ils sont sans nul doute entrain de suer à grosses gouttes malgré ce froid glacial. Et pour cause ! L’organisateur principal du super gala des 100 entreprises les plus performantes au Niger a été interpellé par la PJ, il semblerait qu’il serait toujours aux mains de la police.

Les enquêteurs de la PJ qui continuent leur investigation sur cette grande escroquerie apparente, sont passés et passeront, dans toutes dans les différentes sociétés d’Etat, les entreprises pour savoir ce qui s’est réellement passé et qui a mit de l’argent public dans cette affaire et combien ?

Tamtam info News était l’un des premiers médias nigériens à attirer l’attention des uns et des autres sur le caractère obscure de cette soirée de gala. Mais, malgré nos mises en garde contre cette escroquerie organisée par le soit disant cabinet ECOFINANCES ENTERPRISES, deux entreprises privées nigériennes, la Leyma et Oriba Petroleum et une entreprise publique nigérienne, l’ARTP avaient décidé de sponsoriser le sulfureux Mr DJIBRIL BARRY égal à son cabinet ECOFINANCES ENTERPRISES dans son projet.

Quel était le but recherché ?

Quel est le montant investit, l’enquête de la PJ permettra de mieux savoir sur ce dossier. Ce qui est troublant dans cette affaire, c’est la participation d’une entreprise publique comme l’ARTP, chargée par l’Etat de réguler les secteurs nationaux des postes et télécommunications, dans ce funeste projet. Quelle visibilité cet organe publique voudrait vendre en dehors de la régulation des dits secteurs ?

Pourquoi jeter l’argent public dans cette affaire, pendant que l’Etat en a grandement besoin ?

Pourquoi, ne pas injecter cet argent dans des œuvres sociales en aidant par exemple les hôpitaux ou les déplacés de Diffa ?

D’après nos sources, seule l’ARTP est allée aussi loin avec l’établissement d’un protocole d’accord avec ECOFINANCES ENTERPRISES.

Qu’est ce qui a motivé l’ARTP ?

Il semble également qu’une haute personnalité de l’Etat a écrit une lettre de recommandation pour le compte de Ecofinance afin de leur faciliter la signature des conventions avec les sociétés d’Etat. Une liste complète de tous les participants au niveau des sociétés d’état sera dressée après nos investigations.

Une décoratrice qui a déjà investit beaucoup d’argent pour la décoration de la salle ou devrait se tenir le Gala ne sait plus à quel saint se vouer.

Qui va payer les frais déjà engagés à son niveau ?

Pourquoi Télé Sahel continue de faire de la publicité et Iman continue de placer des affiches dans la ville de Niamey du fameux gala ?

Ça va se savoir bientôt comme dirait l’autre.