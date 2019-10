Gali Adam fadjimata dantia n’est plus Inna lilahi wa inna ilaihi rajioune…

De dieu nous venons, à lui nous retournons.

La mort, cette compagne de chaque être humain sur terre vient d’arracher à notre affection, notre soeur, consoeur, collègue et amie, Mme dantia gali Adam fadjimata.



Journaliste de son état, mère attentionnée et épouse exemplaire, fadji pour les intimes était une femme leader au sens noble du terme. Elle était un exemple à suivre, une professionnelle chevronnée, rigoureuse et dynamique.

Journaliste reporter à l’ortn puis rédactrice en chef de télé Sahel, elle occupa avec compétence et dévouement le poste de secrétaire générale du ministère de la communication avant de tout mettre son expérience au service de l’agence ua19.

C’est cette femme déterminée qui vient d’être rappelée par son créateur ce samedi 5 octobre 2019.



A toute sa grande famille, à la famille de la presse nous présentons nos sincères condoléances, qu’Allah lui pardonne et lui fasse miséricorde. Amine

Par Tamtaminfo News