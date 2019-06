Géomancie politique: Hama Amadou dans la robe de Nostradamus…

En plein mois de Ramadan, depuis Istanbul en Turquie, Hama Amadou a fait parler de lui dans ce qu’il chérie le plus à savoir plonger le Niger dans la chienlit dans la seule optique de se remettre en selle. Très connu pour son goût pour la géomancie, l’on a pensé qu’il s’est repenti à la suite de ses différents déboires.

A la surprise générale, les nigériens ont appris que cet apôtre de la divination n’a pas changé de fusil d’épaule. Oui, c’est pendant précisément le mois de ramadan, un mois par excellence béni, une période d’intenses prières, de bonnes œuvres, de saines méditations et de communion des cœurs et des esprits que Hama Amadou a choisi pour lancer des attaques dont l’effronterie, la négativité et la monstruosité ne cèdent en rien à celles de Satan. Retour sur sa géomancie politique en terre turque.

Hama Amadou a consulté les oracles…

Les sources prophétiques de Hama Amadou sont formelles. Elles lui font dire qu’« il se passera beaucoup de choses d’ici 2021. » Ce qui va se passer semble avantager le président du MODEN FA Lumana. C’est du moins ce que ses oracles lui ont fait croire et qu’il a naïvement pris pour argent comptant. Mais attention, les divinations sont très souvent floues et équivoques. L’un des cas les plus célèbres est sans doute celui de Crésus le roi de Lydie, en Asie Mineure, au VIe siècle.

Le roi Crésus voulait conquérir le puissant empire Perse qui bordait son royaume, et sollicita la permission de l’oracle. On lui fit la réponse suivante : « Si tu attaques les Perses, tu détruiras un grand empire. » Plein d’assurance, Crésus marcha contre les Perses et détruisit en effet un grand empire : le sien.

Cette histoire est rapportée par Hérodote pour illustrer non seulement le caractère équivoque et flou des présages mais, et surtout, montrer la cécité et l’arrogance mortelles qui menacent ceux qui visent très haut et actent irrationnellement.

Sans consulter qui que ce soit et sans interroger quoi que ce soit, l’on s’attend raisonnablement à ce qu’il se passe beaucoup de choses d’ici 2021. Par exemple, la CENI va organiser des élections transparentes et crédibles avec un fichier biométrique fiable et à jour. Un Président démocratiquement élu va passer le témoin à un autre président démocratiquement élu pour la première fois dans l’histoire politique de notre pays.

Il y aura aussi une nouvelle législature et un nouveau gouvernement à la tête duquel sera nommé un Premier Ministre, etc. Manifestement Hama Amadou ne pense pas à ce genre de choses. Il a en tête quelque chose d’obscur et malveillant aussi irréaliste et irréalisable que cette chose pourrait paraître.

Ni Nostradamus, ni mage, le président de Lumana est un pervers narcissique, un manipulateur de la pire espèce.

Selon les Psys, M. Olano notamment, le pervers narcissique est froid, calculateur, dominateur, ne ressentant ni émotion, ni culpabilité, ni la moindre considération pour l’autre. Il se sert des gens comme faire-valoir pour regonfler son ego en panne. Il cache son jeu. Dans le face-à-face, il parait sincère et touchant, peut feindre de s’intéresser aux autres, se montrer empathique et même reconnaître ses torts, mais toujours dans le but de s’attirer de bonnes grâces. Une fois démasqué, il crie à l’injustice. Il est incapable de se remettre en question.

Ainsi, pour donner un coup de pouce à ses prophéties, il recourt à son exercice favori : la fabulation. Il débite des monstruosités sataniques. « Le gouvernement profite de la situation d’insécurité pour délibérément envoyer à la mort une certaine catégorie de soldats nigériens.

Délibérément, je le dis à haute et intelligible voix ; s’ils ne prennent pas des mesures simplement pour les radier de l’effectif de l’armée pour des motifs les plus absurdes souvent. » Ces propos d’une extrême gravité ont été prononcés par Hama Amadou à Istanbul, Turquie au cours d’une rencontre avec les militants de MODEN FA Lumana.

A-t-on le droit de dire n’importe quoi parce qu’on est opposant? Non ! Ce genre de distorsion, de mensonge doit être proscrit, banni du discours politique quel que soit par ailleurs l’animosité que l’on voue à ceux qui sont au pouvoir et l’absence d’égard que l’on témoigne aux nigériens. Ces propos traduisent, une fois de plus, le degré du désespoir de leur auteur qui est prêt à vendre son âme au diable, si ce n’est déjà fait, pour attirer les bonnes grâces des dieux de la politique et se hisser au pouvoir.

N’a-t-il pas appelé publiquement ses partisans à aller confronter les militants du PNDS-Tarayya depuis Accra. Cet appel, ayant été littéralement ignoré, il fallait trouver d’autres fourberies les unes plus hideuses et dégoûtantes que les autres, pour distraire et faire semblant de tenir malgré la situation politique insurmontable, de plus en plus insupportable par celui qui se considère, toujours à tort, comme le phœnix de la politique nigérien.

« Je mets au défi le gouvernement, de me prouver que c’est de la politique politicienne que je fais. » Le gouvernement n’a absolument rien à vous prouver Monsieur. La mission du gouvernement, c’est de s’occuper du bien-être du peuple nigérien dans son intégralité très loin des provocations démoniaques d’un opposant dont la faculté de jugement est considérablement altérée. De quoi pourrait souffrir le chef de file de l’opposition ?

S’agit-il d’un début de dégénérescence nerveuse qui va aboutir à la sénilité? Quoi qu’il en soit, sa situation est préoccupante et désespérée. Dans un article publié, dans le Républicain, nous avons dit : « Malgré les tapages médiatiques, les actes de violence prônés çà et là, les mensonges de tout genre, Monsieur Hama Amadou n’a jamais été aussi éloigné de la Présidence de la République.

Toutes les tentatives visant à l’y approcher ont échoué à cause sans doute de l’inanité de sa communication politique et l’impertinence de ses choix stratégiques. Sans vouloir jouer les Cassandres ou à l’oiseau de mauvais augure, les dynamiques politiques actuelles permettent d’affirmer que l’avenir politique du leader de Lumana va continuer à s’assombrir. »

Il est en train de nous donner raison. D’Accra à Istanbul, l’homme ne fait que s’enfoncer passionnément. La sérénité dont il cherche à se faire prévaloir n’est pas au rendez-vous.

Elle a laissé place à une surexcitation que rien ne justifie dans son environnement en dehors de l’ingénuité avec laquelle il s’attend au miracle. Il peut continuer à traiter le peuple de lâche et de démissionnaire mais il ne pourra pas amener les nigériens à s’entretuer. C’est dire que sa stratégie du soulèvement populaire n’a jamais marché ; pas plus que celle qui a consisté à la création des mythes ; lesquels mythes sont en train d’être détruits et démontés un à un, l’un après l’autre.

Le Général Salou Djibo vient de faire un communiqué de presse à travers lequel il a démenti l’existence du fameux deal entre le Président de la République et lui. « Le Général Salou Djibo dément avoir négocié et à fortiori signé quelque entente que ce soit pour le faire. Le Général Salou a entendu parler de cette prétendue entente par les media comme tous les nigériens et presse toute personne en possession d’un document prouvant l’existence d’un tel accord à le divulguer afin que ses auteurs soient identifiés, que vérité soit faite une fois pour toutes et que les auteurs en assument toutes les conséquences. » Nous attendons vivement la réaction de ceux qui affirment détenir les documents de cet accord.

Le général vous lance un défi.

On le relève ou on se tait : l’heure est à l’action et non à la vaine rhétorique. A coup sûr ils ne pourront pas. Leur but c’était initialement de manipuler y compris en recourant aux gros mensonges comme celui-ci.

Par Tahirou Garka