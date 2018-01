George Weah investi lundi à Monrovia Président du Liberia en présence de SEM Issoufou Mahamadou

Le Président de la République, Chef de l’Etat, SEM Issoufou Mahamadou, a pris part lundi, 22 janvier 2018, à Monrovia, au Liberia, à la cérémonie officielle d’’investiture du Président élu, SEM. George Manneh Weah.

Cette cérémonie grandiose s’est déroulée au Stade « Samuel Kanyon Doe Sports Complex) en présence notamment de dix autres Chefs d’Etats africains et de nombreux représentants des pays du reste du monde.



On a noté ainsi la présence des Présidents du Mali, de la Côte d’Ivoire, du Burkina Faso, du Benin, de la Guinée-Conakry, du Togo, du Gabon, du Congo (Brazzaville), du Cap Vert et du Sénégal.

George Weah, rappelle-t-on, a réalisé un score de 61,5% des voix, contre 38,5% pour le Vice-président sortant Joseph Boakai, lors du second tour de la présidentielle, le 26 décembre 2017.

L’ancien Ballon d’or, 51 ans, et ancien Sénateur, succède ainsi à la Présidente sortante, Dr. Ellen Johnson Sirleaf, la première femme présidente élue du Liberia et d’Afrique, et prix Nobel de la paix en 2011.

Dr. Ellen Johnson Sirleaf a dirigé le pays de 2005 à ce jour.

A l’issue de cette cérémonie, qui s’était déroulée dans un stade archi-comble, M. Ouhoumoudou Mahamadou, Ministre, Directeur de Cabinet du Président de la République, répondant à une question de la presse nationale, a indiqué que cette visite du Chef de l’Etat à Monrovia rentre dans le cadre de l’action diplomatique au niveau international où le Président de la République acquiert un prestige de plus en plus important.

Il est normal pour l’investiture d’un Chef d’Etat africain en général et d’un Chef d’Etat de l’Afrique de l’Ouest en particulier, que SEM Issoufou Mahamadou soit parmi les personnalités en vue présentes à cette cérémonie, a-t-il dit.

C’est dans ce sens que le Président de la République a reçu l’invitation du Liberia et qu’il a pris l’initiative de faire ce déplacement, a expliqué M. Ouhoumoudou.

Le Liberia et le Niger entretiennent de bonnes relations diplomatiques, a souligné le Ministre, Directeur de Cabinet, rappelant la visite d’amitié et de travail que la Présidente du Liberia SEMme Ellen Johnson Sirleaf avait effectuée au Niger, dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux pays.

Après avoir noté que les ressortissants nigériens se sentent à l’aise au Liberia, M. Ouhoumoudou a affirmé que la présence du Président de la République contribue à crédibiliser les nigériens qui vivent dans ce pays et leur donner envie d’y rester et d’être considérés comme des citoyens d’un pays ami du Liberia.

A son départ de Monrovia pour Niamey, le Président Issoufou Mahamadou a été raccompagné jusqu’à la passerelle de l’avion présidentiel par la Vice-Présidente du Libéria, Mme Jewel Howard Taylor.

Les deux personnalités ont eu auparavant un entretien en tête-à-tête au salon d’honneur de l’Aéroport international de Monrovia.