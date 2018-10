Gestion de la brigade mobile de douane de maradi : le wanzama gate…

Alors que le gouvernement et les partenaires extérieurs se plaignaient de la non performance de la douane nigérienne, et que les recettes baissaient drastiquement , un petit tour à maradi la capitale économique nous à permis de comprendre que l’argent récolté auprès des contribuables prenne d’autres destinations.



Ainsi d’après une enquête que nous avons rondement menée, le colonel wanzama, le puissant chef de la brigade mobile de maradi préfère sa poche aux caisses de l’état.

En moins d’un an il s’est enrichi d’une manière insolente. Il s’est permis le luxe d’acheter une grande parcelle vers la sortie de dan issa, parcelle sur laquelle il est entrain d’ériger une grande villa grand standing ( voir les images ).

Sa méthode pour s’enrichir, tout véhicule de marchandises quelle qu’en soit sa provenance, quel que soit le bureau de douane où la marchandise a été dédouanee doit nécessairement passer par le bureau de wanzama ou donner une certaine somme d’argent.

Excédé par ce comportement déshonorant pour l’ensemble du corp le chef du bureau régional de maradi a eu une vive altercation avec le puissant wanzama .

Il l’a devant témoins, accusé de s’enrichir au détriment de la douane.

Malgré tout wanzama qui se dit protégé continu de narguer la population de maradi. Le ministre des finances hassoumi massaoudou qui a promis d’engager une lutte sans merci contre les prédateurs des ressources publiques doit s’intéresser au cas du colonel wanzama en envoyant immédiatement une équipe d’inspection au niveau de maradi.

La halcia aussi doit s’en saisir afin de montrer au puissant wanzama que nul n’est au dessus de la loi dans un état de droit.

Pour plus de précisions, la villa en chantier est située au quartier burja, derrière le garage de sani gonda sur la route de dan issa.