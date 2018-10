« Global Hope Coalition » décerne au Président Issoufou Mahamadou le Prix du Leadership: « C’est par la démocratie et le développement économique et social que nous vaincrons le terrorisme », déclare le Chef de l’Etat

Le Président de la République, Chef de l’Etat, Issoufou Mahamadou, a reçu à New York jeudi 27 septembre 2018, le Prix du Leadership décerné par « Global Hope Coalition ». Cette distinction spéciale lui a été remise le même jour à l’occasion de l’édition 2018 des « Outstanding Leadership Awards », pour ses efforts dans la lutte contre l’extrémisme et l’intolérance, et pour sa compassion envers les réfugiés et les migrants.

Le Président Issoufou Mahamadou comme chacun le sait, est un grand leader dans la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme dans la sous-région. Il dispose d’une expertise avérée dans cette lutte sans merci contre les forces du mal. C’est donc, cet engagement sans faille qui a été reconnu et salué par la communauté internationale dans cette capitale du monde qu’est New York au moment où tout le gotha mondial se trouve dans cette ville pour la 73 ème session de l’Assemblée Générale de l’ONU.

Cette reconnaissance, au-delà de sa personne, honore le Gouvernement et le peuple nigériens qui se sont résolument engagés dans des programmes de développement économique et social justifiant les succès enregistrés par le Niger ses dernières années.

Dans une intervention lors d’un Diner de Gala, le troisième du genre organisé par cette coalition à New York, le Président Issoufou Mahamadou a affirmé que c’est un honneur pour lui, « de recevoir ce Prix du Leadership qui, au-delà de ma personne, honore le Gouvernement et le peuple nigériens.»

Il s’est réjoui du choix de « la lutte contre l’extrémisme et l’intolérance comme thème de la présente rencontre », soulignant que ce thème est d’actualité, car il n’existe pas un jour où l’extrémisme et l’intolérance ne font de victimes quelle que part dans le monde.

« Ces deux phénomènes ont de multiples visages : le racisme et le terrorisme sont les plus connus ».

Pour le Président Issoufou, « Dans le Sahel et dans la région du lac Tchad, l’extrémisme et l’intolérance se présentent sous la forme du terrorisme. Boko Haram, et les autres organisations terroristes y ont fait de la haine et de la violence les priorités de leurs programmes.

Ils tuent, violent, oppriment au nom de l’Islam ; or l’Islam est une religion de juste milieu. L’Islam est une religion de tolérance. Les terroristes en donnent de fausses interprétations.

Conscient du fait que l’extrémisme et l’intolérance ont pour cause profonde le déficit démocratique, l’ignorance, les inégalités et la pauvreté, le Gouvernement nigérien met en œuvre, depuis 2011, un programme dénommé Programme de Renaissance du Niger, qui établit une liaison étroite entre sécurité, démocratie et développement. Certes, le combat contre le terrorisme est, à court terme militaire, mais sur le moyen et le long terme, il faut s’attaquer à ses causes profondes : c’est par la démocratie et le développement économique et social que nous le vaincrons. Il faut construire la paix dans l’esprit des hommes et des femmes. Construire la paix dans l’esprit des hommes et des femmes, c’est garantir le droit à l’alphabet, droit fondamental, seul capable de permettre au peuple de sortir des ténèbres de l’ignorance.

Ici, la scolarisation de la jeune fille, au moins jusqu’à l’âge de 16 ans, occupe une place centrale. Éduquer la jeune fille, c’est éduquer la femme. Éduquer la femme, c’est éduquer la nation. Construire la paix dans l’esprit des hommes et des femmes, c’est encadrer l’exercice des différents cultes et promouvoir le dialogue inter-religieux. La promotion des droits humains, de l’Etat de droit, constituent d’autres armes : en défendant les droits humains, en évitant l’arbitraire, nous prenons un ascendant moral sur l’ennemi », a-t-il indiqué.

Parlant du développement, le Chef de l’Etat a notamment réaffirmé que « Le développement, notamment celui des infrastructures et celui du secteur agricole, la lutte contre la pauvreté et les inégalités, ainsi que la création des opportunités d’emplois, notamment pour les jeunes constituent des armes décisives dans notre combat contre l’extrémisme violent. Ils constituent aussi une arme dans notre lutte contre la migration clandestine, ce drame qui transforme en immenses cimetières nos mers et nos déserts.

Ce drame nous choque. Il nous choque d’autant plus qu’il nous renvoie, par certains de ses aspects, à un passé que nous pensions à jamais révolu : l’esclavage.

Voilà pourquoi le Niger a conçu et met en œuvre un plan de lutte contre la migration clandestine, plan qui a permis de réduire le flux de migrants en transit dans notre pays de 90%. Cette lutte contre la migration clandestine, nous la menons pour deux raisons : une raison morale car des jeunes meurent dans cette aventure, et sécuritaire car les passeurs qui vont en Libye avec des migrants reviennent au Niger avec des armes ».

Avant de conclure son intervention, le Président Issoufou Mahamadou a particulièrement insisté sur les notions de « Extrémisme, intolérance, changement climatique, déficit démocratique, inégalités, pauvreté, démographie galopante, qui sont autant de causes de la migration clandestine. Nous n’y mettrons fin que si nous nous attaquons résolument à ces causes profondes ».

Evoquant, la pauvreté, il a souligné, « qu’elle se manifeste chez nos jeunes par l’absence de formation et d’emplois. La création de ces derniers passe nécessairement par l’industrialisation, notamment des pays africains. Dans cette perspective, l’Afrique doit cesser d’être un simple réservoir de matières premières, situation qui non seulement la prive d’emplois dont sa jeunesse a besoin, mais aussi qui y accentue la pauvreté. L’aide publique au Développement est loin de pouvoir compenser les pertes liées à l’échange inégal.

Extrémisme, intolérance, changement climatique, déficit démocratique inégalités, pauvreté, démographie galopante sont aussi à l’origine de l’afflux des réfugiés et des déplacés internes. Au Niger par exemple, nous accueillons sur notre territoire des centaines de milliers de réfugiés. Dans la région du bassin du Lac Tchad, nous accueillons ceux qui fuient les massacres et les exactions perpétrées par la secte Boko Haram. À l’ouest du pays, nous accueillons les victimes des groupes terroristes qui sévissent au Nord Mali. Il y aussi ceux qui ont fui des conflits en cours dans des régions éloignées comme le Darfour.

«Le Niger a décidé, par devoir moral, d’accueillir tous ceux et toutes celles qui ont quitté leurs foyers et leur pays, peu importe leur origine, leur religion, ou leur couleur de peau. »

Notons que « Global Hope Coalition » récompense au cours d’une cérémonie solennelle, dix hommes et femmes du monde entier qui prennent de grands risques pour s’opposer aux extrémistes, où qu’ils répandent des mensonges, de la bigoterie et de la haine. Ces personnalités sont honorées en tant que héros de tous les jours.Il faut souligner que la Coalition Global Hope, a été lancée lors d’une cérémonie spéciale rassemblant 550 dirigeants gouvernementaux et entreprises, icônes culturelles, philanthropes et défenseurs des droits humains dans le but avoué de «faire progresser la lutte contre l’extrémisme et l’intolérance».

Notons egalement que d’éminentes personnalités dont des hommes politiques (Chefs d’Etat et de Gouvernement), des responsables d’organisations internationales de bienfaisance, des dirigeants d’Organisations Non Gouvernementales (ONG) et des activistes ont pris part à cette rencontre.