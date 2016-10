Gouvernement d’Union: les hommes du Président…

Depuis l’arrivée du Président Issoufou Mahamadou à la tête de notre pays, il y a des hommes et des femmes qui travaillent en toute discrétion, mais avec efficacité et abnégation pour servir au mieux le Chef de l’Etat et à travers lui, le Niger tout entier.

Ces hommes et ses femmes d’une compétence avérée travaillent jour et nuit pour éplucher les importants dossiers avant de les soumettre au Chef de l’Etat.

Parmi ces hommes de l’ombre qui jouent des rôles de premier plan, citons le Conseiller Special « Ousmane Danté ».

Cet expert en finances et en banque est un cadre extrêmement compétent, dévoué et intègre. C’est l’œil et les oreilles du Président Issoufou en matière des Finances.

Chaque dossier financier passe par lui avant une décision du Chef de l’Etat. L’honnêteté de l’homme, sa grande connaissance de la finance internationale, liée à son passage au niveau de la BCEAO et son impressionnant carnet d’adresses dans les milieux des finances sont autant d’atouts qu’il faille prendre en compte.

Il a servi auprès du Président Issoufou de 1993 à 1996 lorsqu’il était à la Primature et Assemblée Nationale jusqu’au coup d’Etat de janvier 1996. Ensuite il est retourné à la BCEAO pour continuer à servir l’Afrique de l’Ouest.

Selon plusieurs, il serait sur le point de se voir confier d’autres responsabilités encore plus grandes, peut être un ministère aussi important que les finances.

Il y a également l’infatigable intendant des Palais et villas d’hôtes, « Hama Maiga », le compagnon de toujours du Président Issoufou.

Il a été et reste parmi les hommes clés sur lesquels le Président peut compter toujours. Avec son background et sa connaissance du milieu politique, il est toujours présent pour mieux servir le Président Issoufou.

Il y a aussi « Hama Souley » le Dircaba en second du PR, un homme discret mais efficace, qui travaille sans relâche au service du Niger et particulièrement au service du Président Issoufou.

« Issoufou Boubacar Kado« , actuellement à l’inspection générale, mais qui mérite mieux tant l’homme est compétent et très expérimenté.

L’exemple du passage de Issoufou Kado à la tête de la paierie de l’Assemblée nationale est illustratif à plus d’un titre. Quand l’orthodoxie est bafouée, le bon soldat rend le tablier et laisse la place à la compromission.

Cette liste n’est pas exhaustive, loin s’en faut.

Ils sont nombreux ces hommes et ses femmes qui appuient le Président de la République, comme le Conseiller technique « Zakaria Abdourahamane« , l’une des vedettes de la conférence Nationale, etc.

Ces hommes et ces femmes de l’ombre méritent considération et admiration. Sans donner des ordres au Président, on parle simplement d’eux et on suggere qu’ils soient considérés…