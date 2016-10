Gouvernement d’union: Seini Oumarou pressenti à la tête d’un grand ministère d’Etat…

La réaffirmation par le Mouvement National pour la Société de Développement (MNSD Nassara), de son ralliement à la majorité présidentielle laisse présager de l’imminence de la formation du gouvernement d’union nationale, voulu et obtenu par le Président de la République, Issoufou Mahamadou.

Le Président du MNSD Nassara, M. Seini Oumarou a souhaité l’ouverture « d’une nouvelle page politique du Niger, s’articulant exclusivement autour du renforcement de la bonne gouvernance, de l’affermissement de la démocratie et des libertés individuelles et collectives, dans un climat social apaisé ».

Il a été soutenu par une dizaine de partis alliés ( MDP Alkawali, ADP Zumunci ,PCP Chawara, MNDC Jarumi Kassa, PDP Annour, PNRD Alfijir, RND Labizé, UPDP Chamoua. Selon des sources bien informées, il s’agira d’une équipe soudée autour probablement de Brigi Rafini et qui ne comprendrait pas certains ténors de la majorité actuelle.

Une nouvelle équipe plus rajeunie, plus compétente et plus intègre sera constituée.

D’ores et déjà, toute la nuit d’hier aurait été consacrée aux derniers réglages entre Brigi Rafini ( qui se serait déplacé en personne chez Albadé Abouba, après avoir rencontré Seini Oumarou) et certains leaders de la majorité. On spécule sur la rentrée probable de Seini Oumarou à la tête d’un Ministère d’Etat. Monsieur Ali Lamine Zeine, actuel représentant résidant de la Banque Africaine de Développement (BAD) au Gabon occuperait aussi un poste de premier plan.

Ces derniers jours, il y a eu plusieurs entretiens entre le Président Issoufou et Zeine. Il compte à son actif, la réussite des réformes macroéconomiques et l’assainissement des finances publiques, lors de son passage à la tête du Ministère de l’Economie et des Finances.

Disposant d’un bon carnet d’adresses au plan international et bien respecté au Niger, il jouirait en particulier de l’estime du Président Issoufou qui, alors chef de fil de l’opposition, n’hésitait pas à le soutenir publiquement pour « la gouvernance de qualité » qu’il assurait à la tête du département de l’économie et des finances.

Récemment encore, à l’occasion de la fête de Tabaski et en marge de la cérémonie d’investiture du Président gabonais Ali BONGO ONDIMBA, le Président Issoufou a reçu seul lamine Zeine.

Certains proche du President évoquent également la probable entrée au Gouvernement de M. Ousmane Danté, actuellement Conseiller Special du Chef de l’Etat et /ou de Mr. Mahamadou Gado, Directeur de Cabinet du Premier Ministre.

Les jours prochains nous édifieront…