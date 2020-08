Grand frère Saïdou…

Share on Twitter

Déjà deux ans depuis que tu nous as précédé dans l’au-delà le 30 août 2018. Repose en paix que Dieu t’accueille dans son Paradis éternel. Les hommages qui t’avaient été rendus par plusieurs amis, amies, membres de la famille et collègues seront gravés dans l’histoire du Niger.

À ce deuxième anniversaire de ton départ, je me permets de partager quelques images de ton passage à Dakar (1973-1977). On a souvent l’habitude de dire que des images valent mille mots.

Plus précisément voici quelques-unes des photos de nos voyages à Ziguinchor et à Saint-Louis effectués pendant les vacances de fin d’années en 1975 et 1976. Ces sorties étaient organisées par le comité culturel, présidé par mon grand frère Jean Trapisda de l’Union des scolaires nigériens à Dakar (USND). Tu figures dans ces photos, taquin, comme l’a écrit ma sœur Aïchatou Boulama Kané dans son hommage à titre posthume également citée par Mamadou Dagra dans le sien, un « homme ouvert, affable, généreux, serviable, dévoué, loyal…un rassembleur ».

Je dirai comme Birago Diop dans le souffle des ancêtres « Ceux qui sont morts ne sont jamais partis » et à Robert Brisebois d’écrire que « L’oubli est fait du silence des morts et du mutisme des vivants » « Seigneur, ne nous prive pas de sa récompense et ne nous égare pas après lui ».

Longue vie à ton épouse Hadiza et à tes enfants Ahmed, Aïssa et Halima pour qu’ils puissent compter de nombreuses autres années d’anniversaires de ton rappel à Dieu.

Par Hamadou

