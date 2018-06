Grande arnaque au nouveau Marché Djémagué ?

Qu’est ce qui s’est réellement passé au niveau du nouveau Marché Djémagué ? Pourquoi ce remue-ménage ? Pourquoi les commerçants qui ont été déguerpis de l’ancien marché Djémagué ont-ils été lésés dans le partage de nouvelles parcelles ? Pourquoi le Comité a-t-il surenchérit sur les prix des parcelles ?

D’après une source sûre, il y a eu une grosse magouille au niveau de l’attribution des parcelles. Ainsi, les légitimes propriétaires qui

devraient être recasés en premier sur le nouveau site, ont été chassés et le Comité chargé d’attribution de nouvelles au sein du dudit marché aurait spéculé pour se remplir les poches.

Ainsi, les parcelles ont été vendues entre 2 à 4 millions à des nantis qui n’ont jamais été recensés au niveau de la Communauté urbaine de Niamey ni au niveau des délégués des commerçants du Petit Marché.

Ce réseau mafieux a vendu des parcelles même à des compatriotes vivant en Chine. Cette façon éhontée de se faire de l’argent sur le dos des pauvres commerçants qui ont attendu plusieurs années durant, pour avoir là où poser leurs pieds et reprendre leurs activités commerciales, doit être combattue.

Les autorités politiques ont investi pour viabiliser un terrain et elles avaient ordonné à ce que la justice et l’équité prévalent lors

de l’attribution des parcelles. Or, aujourd’hui, des individus sans foi ni loi, racketteurs professionnels auprès de l’Eternel veulent

s’enrichir et spolier le peuple. Cela ne doit pas rester impuni.

La Maire doit ordonner au Comite de sortir un rapport exhaustif et transparent de tous les bénéficiaires. Mieux, nous recommandons un audit général sur cette opération, car il y a anguille sous roche.

C’st pourquoi, nous pensons qu’il est impérieux que les plus hautes autorités qui viennent d’être mises au courant de cette forfaiture

saisissent la Halcia afin qu’elle diligente une enquête immédiatement et le Procureur de la République devrait instruire la Police

Judiciaire pour qu’elle mène des investigations et de traduire les éventuels malfrats devant les juridictions.

Ce qui est réconfortant, d’après notre source, tous ceux qui ont acheté indument des parcelles au Nouveau Marché Djémagué ont intérêt à reprendre leur argent auprès du réseau mafieux, faute de quoi, ils perdront tout.

« A ba gawa kashi dan mai rai jagi tsoro », disent les Haussa, autrement cravachez le cadavre afin que le vivant ait peur. A bon

entendeur.