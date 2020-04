Gratitude : Son Excellence Ambassadeur Joseph Diatta…

Chers Compatriotes Nigériennes et Nigériens, Nous sommes en deuil car nous venons de perdre notre cher Doyen, Son Excellence Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire Joseph Diatta. Que Dieu le Tout Puissant le reçoive dans son paradis éternel et guérisse son épouse Madame Haoua Diatta. Que Dieu soit la source de réconfort pour toute leur famille.

Nous rendons ici hommage à un Diplomate de rang exceptionnel qui a représenté avec honneur et dignité deux fois notre pays le Niger en tant qu’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire aux Etats-Unis d’Amérique. En cette qualité, il a aussi servi la Diaspora Nigérienne.

C’est avec Son Excellence Joseph Diatta que nous nous sommes rendus à New Orléans (Louisiane) lors du meurtre de notre cher Professeur Watta, Paix à son âme.

Son Excellence avait usé de son statut pour forcer la police de New Orleans de nous dire la vérité sur la situation afin qu’on puisse aider la famille du défunt à recouvrir ses biens et rapatrier son corps. C’était une mission très émouvante.

Le Conseil des Nigériens vivant aux Etats-Unis d’Amérique (CONUSA) est né sous l’autorité de Son Excellence Joseph Diatta. Ent ant que juriste avéré, Il avait tenu compte des textes du Haut Conseil des Nigériens de l’Extérieur (HCNE) pour orienter les Délégués des différentes associations des nigériens résidant dans les différents Etats dans l’élaboration des textes fondateurs du CONUSA.

L’élaboratiom était confiée à un groupe restreint de volontaires. Il a preside. Avec délicatesse et une grande sagesse Son Excellence Joseph Diatta présida la réunion de validation de ces textes et la naissance du CONUSA.

Quelques semaines plus tard il présida la réunion qui a permis aux Délégués venus des différents Etats d’élire démocratiquement les membres du premier bureau fédéral du CONUSA que nous avions présidée.

Depuis cet instant la communauté nigérienne vivant aux Etats-Unis organise périodiquement des élections pour élire leurs leaders et elle organise aussi au niveau des Etats et au niveau fédéral des rencontres dont les objectifs sont: la promotion de la solidarité et la cohésion sociale au sein de notre communauté ainsi que la promotion des cultures nigériennes aux Etats-Unis.

Lors nos différentes rencontres à l’Ambassade du Niger à Washington D.C., nous avions personnellement eu l’opportunité d’observer et apprendre les vertus d’une personnalité très sereine et respectueuse des membres de la communauté de part sa tolérance et son respect de la diversité humaine. Son Excellence Ambassadeur Diatta était un Diplomate respecté au niveau du Département d’Etat Américain car quelques diplomates américains me parlaient de lui . Il était aussi généreux professionnellement. Lorsque nous sommes arrivée à Washington D.C. pour servir notre pays le Niger en tant qu’Ambassadeure Extraordinaire et Plénipotentiaire, il nous appela et il nous accorda son soutien et sa disponibilité.

Nous sommes très reconnaissante pour les conseils et le soutien indefectibles reçus de sa part et celle de son épouse Madame Haoua Diatta.

Nous prions Dieu le Tout Puissant pour qu’il accorde à notre Ambassadeur, Excellence Joseph Diatta le repos paisible dans son paradis éternel. Que Dieu veille sur son épouse Madame Haoua Diatta et toute la famille. Amen.

Suivant l’esprit de notre cher Ambassadeur Excellence Diatta, je prie le Dieu le Tout Puissant afin qu’il accorde à tous les membres de notre Diaspora Nigérienne et le peuple nigérien sa miséricorde et la santé.

Que Dieu le Tout Puissant protège le personnel de la santé partout dans le monde. Amen

Par Professeur Hassana Alidou (Ambassadeure Itinérante République du Niger)