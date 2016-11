Grèves du syndicat national des médecins spécialistes (SMES): Propositions insuffisantes ou »mauvaise foi »?

Le Syndicat National des Médecins Spécialistes (SMES) a déposé un préavis de grève de cinq (5) jours pour la période allant du 21 au 25 novembre 2016, pour réclamer une fois de plus la revalorisation de leurs indemnités de médecins spécialistes. Ils demandent au gouvernement de reconnaître et corriger l’injustice commise qui a aligné sur un même pied d’égalité en matière de traitement le médecin généraliste et le médecin spécialiste.

Les causes des grèves répétitives du Syndicat National des Médecins Spécialistes (SMES) sont nées de l’adoption du décret n°2011-516 bis/PRN/MFP/T/MF/ MSP du 14 décembre 2011 fixant la grille de traitement aux médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes suite aux négociations avec le 1er gouvernement de la 7e République donnant suite aux revendications du SYNPHAMED. Cette grille a porté le traitement indiciaire des médecins de 375 à 750 soit une augmentation de 100%.

Aux termes des dispositions statutaires, tous les médecins sont intégrés à la fonction publique en qualité de médecins généralistes. La spécialisation ne peut intervenir qu’après un an titularisation et trois années de service effectif. Pour rappel, le Syndicat National des Médecins Spécialistes (SMES) a vu le jour le 28 novembre 2013. Il a déposé la plate-forme revendicative dont les points essentiels sont la prime de spécialisation et la bonification d’échelon.

A cet effet, à plusieurs reprises, le SMES a été reçu par tous les Ministres de la Santé Publique qui se sont succé- dés, ou par leur Directeur de Cabinet aux fins de trouver des solutions à ces points de revendication. En plus, un Comité Interministériel de négociation a été créé par arrêté N°00131/MSP/DGR/DRH du 10 avril 2014 pour prendre en charge les revendications.

Ce comité est composé du Ministre de la Santé Publique, le Ministre de l’Emploi, du Travail et de la Sécurité Sociale, le Ministre Délégué au Budget et la Ministre de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l’Enfant et la Commission Nationale de Dialogue Social représenté par son Secré- taire Général. Le 20 mai 2014, le comité a été convoqué pour une réunion de travail, mais le BEN/SMES n’y a pas participé malgré la notification et les appels téléphoniques du Président du Comité.

Le 11 janvier 2016, après plusieurs rencontres sans succès, sur instruction du Premier ministre, Chef du Gouvernement, le Comité Interministériel de Né- gociation avec les Partenaires Sociaux, présidé par le Ministre de l’Emploi, du Travail et de la Sécurité Sociale, a reçu le BEN/SMES en présence des Ministres et des techniciens membres du Comité. L’objectif de cette rencontre était de continuer à rechercher les voies et moyens afin de satisfaire les doléances dudit syndicat.

Après plusieurs échanges, les propositions suivantes ont été faites au SMES : Indice de base sera porté de 750 à 800 points indiciaires et un maximum à 1 500 points, soit une augmentation de 50 points indiciaires, avec un autre avantage de Progression de 50 points indiciaires entre les échelons d’un même grade et 75 points pour l’avancement de grade. Le SMES a pris note et a demandé au Comité de négociation un délai de réflexion.Le 12 janvier 2016, le BEN/ SMES a demandé à rencontrer le Comité pour lui faire part de sa décision.

Le SMES a affirmé que ces propositions étaient insuffisantes. D’autres propositions ont été faites par le Comité interministériel à cette occasion au BEN/SMES. Il s’agit de porter l’indice maximum à 1 550 (donc de 800 à 1 550) , débloquer la jouissance des bonifications d’échelons, prendre en compte les autres revendications du SMES dans un cadre global de réforme de la rémunération des agents de l’Etat. Ces propositions ont été de nouveau jugées insuffisantes par le BEN/ SMES.

Le 15 janvier 2016, les négociations ont été reprises, présidées par le Président du Comité interministériel, au Ministère de l’Emploi, du Travail et de la Sécurité Sociale. Les propositions suivantes ont été faites au BEN/SMES : une grille spéciale au corps des médecins titulaires d’un doctorat et ayant effectué des études de spécialisations d’une durée de quatre (4) ans sanctionnée par un Certificat d’Etudes Spécialisées (CES) ou un Diplôme d’Etudes Spécialisées (DES) avec indice de base à 800 et maximum à 1 550.

Les médecins spécialistes recrutés avant l’adoption de cette grille seront reversés dans la nouvelle grille à grade et échelon égaux à ceux dont ils étaient titulaires et les médecins spécialistes recrutés après l’adoption de la grille bénéficieront directement des dispositions de la grille ;le déblocage des avancements de grade par voie de bonification d’échelon .Le BEN/ SMES a encore jugé ces propositions insuffisantes.

Le 03 février 2016, sur instruction du Premier ministre, Chef du Gouvernement, le Comité Interministériel de négociations avec les Partenaires Sociaux s’est réuni dans la salle de réunion du Ministère de l’Emploi, du Travail et de la Sécurité Sociale. Le Gouvernement a accepté de faire un effort supplémentaire en portant la proposition d’indice minimum à 850 points et 1500 points au maximum. Aux termes de plusieurs échanges soit une augmentation de 100 points indiciaires, le BEN/ SMES a refusé cette proposition.

Le 29 avril 2016, le Ministre de la Santé Publique, Vice-président du Comité Interministériel de Négociations avec les Partenaires Sociaux, entouré des autres ministres membres du Comité, a rencontré les membres du BEN/SMES de nouveau, sur instruction du Premier ministre, Chef du Gouvernement Les propositions suivantes ont été faites à cette occasion en sus des autres propositions qui n’ont pas fait l’objet d’objection de la part du BEN/SMES :

Indice de base est porté de 750 à 900 points et le maximum à 1 500, soit une augmentation de 150 points indiciaires, acceptation de la définition du médecin spécialiste telle que donnée par le CAMES, c’est-à-dire considérer le médecin spécialiste comme le médecin qui aura fait 4 ans au moins de formation spécialisée sanctionnée par un CES ou un DES, identifier avec précision l’effectif des médecins spécialistes. Cette proposition n’a pas également rencontré l’agrément du BEN/SMES.

Le 28 octobre 2016, soit neuf jours après la prise de fonction du nouveau patron de la santé, Dr. Illiyassou Idi Mainassara a rencontré le BEN-SMES. A l’issue de ces échanges, il a demandé aux membres du BEN-SMES d’observer une trêve de six (06) mois afin de lui permettre de reprendre le dossier en vue d’en appré- hender les différentes implications.

Cette trêve qui s’articule en deux périodes consistera, selon le ministre de la santé publique :à mener pendant les deux (02) premiers mois, des plaidoyers auprès des différents responsables des institutions de la République et d’autres personnes ressources sur la revendication du SMES ;à procéder pendant les quatre (04) mois suivants, à la finalisation des aspects techniques relatifs à l’adoption de la nouvelle grille . Un groupe de facilitation composé de quatre (4) représentants a été proposé et accepté par les deux parties à raison de deux (02) représentants par partie.

Le BEN-SMES en a pris bonne note et a promis de l’examiner en conséquence. Un procès-verbal en date du 31 octobre 2016 a sanctionné cette rencontre, ce procès-verbal a été soumis au BEN SMES pour un éventuel amendement au besoin. A la place de la réponse attendue pour l’amendement, un préavis de grève de cinq (5) jours pour la période allant du 21 au 25 novembre a été déposé par le BEN SMES.

Quel syndicat !

Pourquoi le SMES refuse toutes ces propositions?

Qu’est-ce que ce syndicat veut ?

Face à cette volonté du gouvernement, le SMES cherche autre chose que la revalorisation de leurs indemnités de mé- decins spécialistes. Aujourd’hui, tout le monde sait que la plupart de ces médecins spécialistes, au mépris de la loi, ont créé des cliniques ou pharmacies privées, dans lesquelles ils passent plus de temps.

Les usagers des centres de santé et hôpitaux sont victimes de ce mercantilisme de ces médecins spécialistes qui, en lieu et place de consulter les malades au niveau des centres hospitaliers de l’Etat, la plupart d’entre eux dirigent leurs patients dans soit leurs cliniques privées ou là où ils font les vacations, sinon à ses risque et péril. Fort heureusement la bonne volonté des spécialistes enseignants chercheurs des universités et les médecins militaires spécialistes relevant du Ministère de la Défense Nationale,ou les missions de coopération médicale chinoise et cubaine présentes à Niamey et dans d’autres régions du pays qui viennent parfois au secours de ces patients démunis.

Le Président de la République, Issoufou Mahamadou doit donner le plein pouvoir à ce ministre, qui de toute évidence, affiche une volonté ferme à mieux faire face à cette situation, surtout si l’on sait que Dr. Illiyassou est un homme du milieu des médecins. Il faut que toutes les mauvaises pratiques qui gangrènent le secteur de la santé, dont la population la plus démunie paye le prix, soient éradiquées. Ce lobby des médecins qui font la loi doit être démasqué et mis hors d’état de nuire, afin de débarrasser le secteur de santé de certains médecins pourris.

Sinon tous les efforts du gouvernement dans ce secteur seront vains. Au-delà du ministre de la santé publique, le Président de la Ré- publique doit donner le plein pouvoir à tous les autres ministres de nommer leurs techniciens. Et le Premier ministre, Chef de Gouvernement, doit donner une feuille de route à chaque ministre pour une pé- riode de six (6) mois pour une évaluation. Ainsi, chacun des ministres doit être évalué sur la base de ses résultats.