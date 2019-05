Groupe parlementaire RD – MNSD-Nassara: Les raisons de la destitution du député Maman Mourtala Elh Mamouda du Président du groupe !

Le groupe parlementaire Rassemblement des démocrates MNSD-Nassara s’est réuni le jeudi 23 mai 2019, à son siège en vue de renouvellement du bureau du groupe parlementaire et de faire l’état du fonctionnement du groupe. A l’issu de cette réunion, présidé par l’Honorable Janaidou Gado Sabo, le député Mahamadou Dan Fanta de Zinder a été élu désormais président du groupe parlementaire du RD-MNSD-Nassara.

Ainsi, il a remplacé Maman Mourtala Elh Mamouda accusé de mal gestion du groupe par les députés présent à la réunion. Comme le disait le défunt Amadou Oumarou dit Bonkano : » un jour on est chasseur, un jour on est la biche » ! Conformément au statut du député et à la résolution n°0003/AN du 19 février 2011 portant règlement intérieur de l’Assemblée Nationale (AN), chapitre VII, articles 24 et 25 font obligation aux députés de s’organiser par affinités politiques et former des groupes parlementaires où aucun groupe ne peut comprendre moins de huit (8) députés.

Ainsi, tout groupe parlementaire doit élire son bureau composé d’un Président ; un Vice-président ; un Rapporteur et un Trésorier. Les groupes assurent leur service par un personnel dont ils règlent eux-mêmes le recrutement et le mode de rétribution. Le statut, les conditions d’installation matérielle de ce personnel d’appui et les droits d’accès et de circulation de celui-ci dans le Palais de l’Assemblée Nationale sont fixés par le bureau de l’AN sur proposition des Questeurs et des Présidents des groupes.

Le bureau de l’AN alloue à chaque groupe parlementaire une dotation pour la prise en charge : des frais de location, de fonctionnement et d’équipement du siège ; de la rétribution d’un personnel d’appui composé : d’un assistant administratif, d’un secrétaire, d’un chauffeur, d’un planton et d’un gardien. Malgré ces mesures, la majorité des groupes parlementaires n’ont même pas un siège, ou c’est le siège national du parti qui est aussi le siège du groupe.

Le personnel d’appui n’est pas recruté pendant que les Présidents du groupe parlementaire prennent chaque fin du mois le budget de fonctionnement. Il est grand temps que le Président de l’Assemblée Nationale prenne ses responsabilités en exigeant aux Présidents des groupes parlementaires de franchir l’escalier pour être dans le monde de la bonne gouvernance.

Cette révolution parlementaire au sein du grand Baobab national, doit servir de leçonaux autres députés des groupes parlementaires pour exiger de leur Président du groupe une transparence dans la gestion du fond encaissé chaque mois de fonctionnement de du groupe que certains député en font une propriété privée. Certains membres des groupesexigent de partager la somme en toute impunité.

Le gouvernement de la 7ème République, en premier lieu le Président de la République doit exiger le remboursement de tous les fonds détournés par ces habitués de la délinquance économique et qu’ils répondent de leur acte devant les tribunaux depuis le premier mandat à ce jour.

Par Z.S ( LE TEMPS N° 161 )