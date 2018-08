HADJ 2018 : le COHO « la Honte Nigérienne »

Ils étaient entre 3 et 5 millions de musulmans à avoir effectué cette année le hadj en terre sainte musulmane parmi lesquels quelques 12 mille fidèles nigériens.

Tous ces musulmans ont accompli les différents rites du hadj dans des conditions souvent extrêmes de grosse chaleur et de promiscuité indescriptible. Malgré ces conditions les musulmans de toutes les nationalités unis dans la foi et la paix musulmane ont converge le lundi dernier sur le Mont Arafat ou ils ont passé la journée à magnifier et à glorifier Allah qui a créé l’être humain et l’a élevé au-dessus de toutes les créatures. Allahou akbar la ilaha Illa lah soubhanallah scandent ils en chœur.

En dépit d’une température caniculaire certains ont grimpé le Mont Arafat et restes perches là-haut jusqu’à la prière du Magrib.

Les Nigériens ont été braves, surtout les femmes venues en grand nombre. Ils ont implore la clémence divine sur notre cher pays et prier pour que la paix et la concorde règnent au Niger.

Ce qu’il faut saluer ici également c’est l’implication des autorités saoudiennes qui ont déployé d’énormes moyens financiers matériels et humains pour un bon déroulement du hadj.

Les autorités des autres pays notamment leur commission chargée de l’organisation du hadj se sont convenablement occupées des ressortissants de leur pays. Ils étaient aux petits soins avec eux ce qui n’est hélas pas le cas de notre fameux coho national, un comité qui doit être dissous après bien sur une inspection de la HALCIA et de L’INSPECTION GENERAL D’ETAT.

Tenez-vous bien alors que les pèlerins sont confrontés à des dures épreuves parcourir chaque jour des dizaines de km et le plus souvent à pieds certains pèlerins nigériens notamment ceux du bureau 39 (plus de 3000 personnes) sont restés trois jours affamés alors que le COHO a déjà perçu l’argent de leur alimentation au niveau de chaque agence il ya de cela plusieurs mois à Niamey.

Il aura fallu une action énergique des dix groupes qui composent ce bureau pour qu’une solution soit enfin trouvé. Ces derniers ont en effet saisi officiellement par lettre la commission saoudienne du hadj pour lui faire cas des calvaires des pèlerins nigériens.

Cette commission très sensible à apposé son cachet à la lettre des protestations des Nigériens avant de la transmettre au Ministère saoudien du Hadj.

Celui-ci a convoqué immédiatement les représentants des signataires et le prestataire de service qui avait été choisi par le COHO M. Ahmed Al Shareef Est pour l’instruire immédiatement de régler la question de nourriture des pèlerins nigériens du bureau 39.

Pendant ce temps le coho fidèle à son habitude de mépriser les pèlerins nigériens n’a même pas levé le petit doigt, au contraire cette commission chargée par les autorités nigériennes de l’organisation du hadj et de la oumra a traité les responsables des agences nigériennes de terroristes et elle a menacé de les sanctionner une fois rentrer au pays.

Or la situation du bureau 39 est réel et palpable. De nombreux internautes dont Mme Maiga Halima Salissou ont relevé les conditions pénibles des pèlerins nigériens à qui on a souvent servi des aliments avaries.

Selon plusieurs sources que nous avons contacté ici même à Mina en Arabie Saoudite la réaction honteuse du coho s’explique par le fait que de nombreuses retrocommissions ont entaché l’attribution des marchés à des prestataires véreux qui n’hésitent pas à mettre sous la table plusieurs milliers de Rials saoudiens pour avoir tel ou tel marche auprès du coho. Tenez ce matelas que vous voyez sur l’image à coûté plus de 30 000 fcfa à chaque pèlerin nigerien en location s’il vous plaît alors que le coho vu les moyens colossaux mis à sa disposition par l’Etat peut bel et bien acheter 16 mille matelas et les conserver. Ne parlons pas des locations de bus logements et autres prestations de services le sport favori du coho.

De l’avis d’un responsable d’une agence qui a requis l’anonymat les agences nigeriennes de pèlerinage travaillent pour le coho au détriment des fidèles musulmans qui effectuent le hadj ou la oumra.

Il est impératif que le Président de la République ordonne une enquête pour réellement déterminer la véracité des faits ainsi rapportés et sanctionnés avec l’extrême rigueur les responsables de cette forfaiture.

On ne doit plus tolérer que des gens véreux viennent à la Mecque chaque année avec femmes, maîtresses et autres en plus des centaines de milliers de francs cfa de frais de mission journaliers pour s’adonner à d’autres activités alors qu’ils sont censés représenter dignement le Niger et s’occuper des pèlerins nigériens.

Il faut saluer le courage et la ténacité des représentants des agences qui composent le groupe 39 sans eux certains pèlerins allaient être contraints de mendier.

Le coho à failli disons les choses clairement pas de faux fuyants il faut en tirer les conséquences qui s’imposent tout en diligentant une enquête exhaustive pour situer les responsabilités.