Hama Amadou apporte son soutien au Congrès de Niamey…

Dans une interview qu’il a accordée au journal télévisé de Bonferey TV hier, jeudi 1er Aout, l’ex président de Lumana, Hama Amadou a déclaré que le bureau politique a décidé en toute légalité de convoquer le Congrès à Niamey, alors si d’autres jugent de convoquer un congrès ailleurs, je dirais qu’ils sont en réunion de groupe mais certainement pas en Congrès.

Il n’y a pas de débat en cela, et c’est un impératif absolu pour tous les militants et sympathisants de répondre au mot d’ordre du bureau politique national du parti, et certainement pas d’un individu dont la démission a été d’ailleurs constaté d’office par le bureau politique à une large majorité ».