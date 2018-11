Hama Complote contre Seini !

Le Président du Moden FA Luma, Chef de File de l’opposition politique, Hama Amadou continue à rencontrer certains leaders du MNSD-Nassara à Paris et à Cotonou, qui n’ont pas aimé le soutien du parti aux actions du Président de la République, Issoufou Mahamadou et la participation du parti dans le gouvernement de la 7ème République.

Au cours d’une de ces rencontres, il a demandé à un des leaders qui est en rupture avec le Président du Parti Elh. Seini Oumarou, d’aller trouver à Tillabéry un leader qui peut remplacer Seini, il est prêt à le soutenir. Ainsi, Hama Amadou pense que sans le MNSD-Nassra, c’est sa fin politique à jamais.

Dans le complot qui se plane, il a demandé à ce leader d’aller recruté des militants du MNSD pour qu’ils puissent intégrer les structures du parti en prélude des renouvèlements des instances du parti en 2019.

En plus, créer des comités de soutien en faveur d’un candidat de la région de Tillabéry contre Seini Oumarou dans au moins trois régions. Ensuite, une importante somme a été mis à la disposition de ce leader et des médias, favorable à Hama Amadou, seront mis à contribution pour déstabiliser le parti et ternir l’image du Président Seini Oumarou.

Ainsi, certains leaders de Tillabéry ont été contactés pour le besoin de la cause, mais ce leader et ses complices misent en quarantaine depuis près de 2 ans par le parti n’ont pas eu gain de cause. En plus, Hama leurs a rassuré, il y a que le MNSD-Nassara qu’il lui faut parce que il a eu l’accord des certains partis proche de la mouvance ou des députés en vue de créer une coalition qui doit accélérer l’alternance…

Affaire à suivre….