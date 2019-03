Hamsatou SOUMANA AWADE : L’expérience acquise grâce à l’accompagnement du PRODEC et de l’ANPE m’a permis d’accéder à un emploi

Témoignage d’une bénéficiaire du Projet de Développement des Compétences pour la Croissance (PRODEC) via l’ANPE à Maradi

« Je m’appelle Hamsatou SOUMANA AWADE, je suis actuellement secrétaire au Projet Filets Sociaux.

J’ai étudié au Lycée Technique de Maradi où j’ai obtenu mon BEP en Comptabilité Informatique. C’est à partir de là que j’ai commencé à chercher un stage.

La recherche de stage n’était pas facile. Les structures ne répondaient pas à nos demandes ne serait-ce que pour un stage non rémunéré. Pendant sept mois je n’avais aucune activité. Je passais l’essentiel de mon temps à la maison.

C’est à cette période que j’ai décidé de me rendre à l’Agence Nigérienne pour la Promotion de l’Emploi (ANPE) pour chercher un stage ou un emploi. Là-bas, j’ai été informée de l’existence d’un programme d’insertion des jeunes diplômés. Le Chef d’antenne de l’ANPE m’a expliqué que c’est un programme qui vise à accompagner l’insertion professionnelle des jeunes à travers des stages et qu’il est financé à 50% par le Projet de Développement des Compétences pour la Croissance (PRODEC) et l’autre moitié par l’ANPE.

Ce programme consistait à appuyer les stagiaires avec cinquante mille (50.000) francs CFA pour leurs déplacements vers leurs lieux de stage.

Mais l’information sur cet appui pousse les sociétés à recruter des stagiaires car ce forfait encourage les entreprises sans grands moyens à accepter des stagiaires.

C’est cela qui m’a motivé à me rendre à l’Hôtel de ville de Maradi pour demander un stage en précisant que je suis déjà rémunérée avec l’appui du PRODEC et de l’ANPE à travers le Programme d’insertion des jeunes diplômés. Ma demande a été acceptée et j’ai pu intégrer l’hôtel de ville comme secrétaire stagiaire.

Les frais de stage que je recevais de l’ANPE et du PRODEC m’ont permis de payer mes déplacements et de faire certaines petites dépenses.

Ce stage a été très bénéfique, car il m’a permis d’avoir une première expérience professionnelle formidable. J’ai été bien encadrée par le receveur. J’effectuais les opérations de transaction, j’enregistrais les opérations et je vérifiais les archives pour déceler les petites erreurs.

Bref, j’ai acquis de l’expérience pendant une période de six mois, c’est cela le changement que l’ANPE et le PRODEC ont apporté dans ma vie professionnelle. Aujourd’hui grâce à cette expérience, j’ai été recrutée au poste de secrétaire, dans un projet rattaché au Cabinet du Premier Ministre dénommé Projet Filets Sociaux.

Mon message au PRODEC et à l’ANPE, c’est de continuer à accompagner les jeunes dans leur insertion professionnelle et je dis MERCI à ces deux structures.

Mon message pour les jeunes, c’est de rester proche de l’ANPE afin de bénéficier au maximum des opportunités dans le monde du travail ».

3 500 jeunes diplômés des niveaux moyen et supérieur sont mis en position de stage grâce à l’accompagnement du PRODEC.

Une étude réalisée en 2017 a démontré que 70% des bénéficiaires de stage ont accédé à un emploi.

Source: PRODEC