Hassoumi Massaoudou réaffirme son soutien et sa fidélité au président Bazoum Mohamed…

« Le parti PNDS, c’est le mien. Je n’envisage pas de le quitter, je ne le quitterai jamais.

La tension est derrière nous. Je me battrai de toutes mes forces pour notre victoire aux élections présidentielle et législatives de décembre prochain.

Je me mets entièrement à la disposition de mon parti et de mon Candidat Bazoum Mohamed, mon frère et ami », ainsi s’exprimait, Hassoumi Massaoudou, Secrétaire général du PNDS, ce matin, lors d’une réunion du CEN PNDS.

En le disant clairement et en le clamant haut et fort son soutien indéfectible au candidat choisi par le parti, pour la victoire au présidentielle, Bazoum Mohamed, Hassoumi Massaoudou vient de fermer la gueule aux oiseaux de mauvais augures et à tous ses prophètes de malheur, qui espéraient un tant soit peu une fissure au sein du principal parti de la majorité présidentielle pour s’engouffrer et déverser leur venin de haine et de discorde.

Comme l’ont à maintes reprises dites les responsables du parti, le PNDS Tarraya est un parti de conviction et d’engagement, uni et solidaire et qui ne laisse point berner par chants des sirènes ni destabiliser par des intestins fragiles.

Enfanté dans la douleur, il a su surmonter tous les coups bas pour parvenir à se hisser à la 1ère place des formations politiques nigériennes.

Sous la direction du Président Issoufou, une fois arrivé au pouvoir il a réalisé en deux mandats plus que tous les régimes qui se sont succédé depuis l’indépendance de notre pays.

Aujourd’hui, avec à sa tête Bazoum Mohamed, un des fidèles parmi les fidèles du Président de la République, Issoufou Mahamadou, le PNDS espère conserver le pouvoir afin de parachever l’œuvre de redressement entreprise par le Chef à travers ses Programmes de Renaissance.





Né en 1960 à Bilabrine à N’Gourti (Diffa) à l’Est du Niger Bazoum Mohamed, est un homme d’État nigérien, expérimenté et engagé.

Après sa vie estudiantine, il s’investit en syndicalisme dans le SNEN (Syndicat National des Enseignants du Niger) avant d’intégrer le Bureau Exécutif de l’USTN (Union Syndicale des Travailleurs du Niger). Il est membre fondateur du Parti Nigérien pour la démocratie et le socialisme (PNDS TARRAYA) crée en décembre 1990. Il occupe le poste du Président du Comité Exécutif National (CEN) de ce parti depuis l’accession en 2011 du président Issoufou Mahamadou à la magistrature suprême.

Quatre fois élu député(1993,2004,2011 et 2016) de la circonscription spéciale de Tesker (Zinder) et plusieurs fois vice-président de l’Assemblée Nationale et président du groupe parlementaire du PNDS TARAYYA, il a été aussi membre du parlement de transition de 2010 à 2011, Bazoum Mohamed fut également secrétaire d’État auprès du ministre des affaires étrangères et de la coopération chargé de la coopération de 1991 à 1993 pendant la transition démocratique post conférence nationale et deux fois chef de la diplomatie nigérienne de 1995 à 1997 et de 2011 à 2015. Il fut aussi de 2015 à 2016 ministre d’État à la présidence. Il est, depuis avril 2016, ministre d’État, ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Publique, de la Décentralisation et des Affaires Coutumières et Religieuses.

Il est depuis le 31 mars 2019, le candidat du PNDS TARAYYA pour l’Élection présidentielle nigérienne de 2020 en vue de succéder au Président Issoufou Mahamadou.

Il doit cette consécration plus à la confiance méritée de ses camarades et sa fidélité à la ligne politique de ce parti. C’était avec une détermination inébranlable qu’il a sillonné le Niger en quittant son prestigieux poste de ministre des Affaires étrangères pour assurer la réélection du président Issoufou. En lui confiant le poste de Ministre d’État, Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Publique, de la Décentralisation et des Affaires Coutumières et Religieuses, un poste régalien, le président Issoufou Mahamadou atteste, s’il en est besoin, toute la confiance qu’il place en Bazoum Mohamed.

Aujourd’hui, le PNDS Tarraya contrairement aux partis des salons climatisés de Niamey est prêt pour continuer l’œuvre salvatrice du Président Issoufou Mahamadou. Et In sha Allah en avril 2021, Bazoum Mohamed prêtera serment en qualité du nouveau Président élu pour le grand bonheur du peuple nigérien.

Par Namalka Bozari (Contribution Web)