HÉMORRAGIE AU LUMANA Zakou Djibo et ses 65.000 voix soutiennent le Président Issoufou

C’est devenu une réalité. Zakou Djibo, plus connu sous le nom de Zakaï, soutient désormais le président de la République Issoufou Mahamadou. L’annonce publique a été faite, le samedi 11 janvier 2014, lors d’un gigantesque meeting organisé à Ouallam par ce dernier. Le richissime homme d’affaires et célèbre homme politique, Zakaï, a ainsi décidé de quitter le Lumana de Hama Amadou pour répondre à l’appel et soutenir les actions du président Issoufou.

L’homme du Zarmagadan qui a pu mobiliser plus de 5.000 personnes à Ouallam a pris la parole pour annoncer son ralliement et appelé les Nigériens à »un soutien à 100 % aux idéaux et aux actions du président de la République Issoufou Mahamadou ». Des responsables et des militants du parti Lumana se sont joints à Zakaï, à travers une déclaration qu’ils ont rendue publique. D’habitude calme, la commune de Ouallam a, dès vendredi 10 janvier 2014, veille de la cérémonie de ralliement, connu une effervescence des grands jours, sans précédent. En provenance de Banibangou, Tongom, Nazey, Simiri, Tondikiwindi, Sargane, Guessé, Dingazi Banda, Niamey et autres localités du Zarmaganda notamment, des milliers de responsables, militants, sympathisants, amis de Lumana et de Zakou Djibo ont pris d’assaut Ouallam.

Selon un habitant de la localité, Sanda Bangnangou, »de ma mémoire, je n’ai jamais vu une telle affluence à Ouallam. Je suis convaincu que Zakaï est incontournable au Zarmaganda. » Lorsque le jour J arriva, aux premières lueurs du soleil, les militants et autres curieux commencèrent en envahir les lieux de la cérémonie, alors qu’elle n’était prévue que vers 16 heures de l’après-midi. Des groupes musicaux traditionnels et modernes, des chanteurs, des danseurs, des griots et d’autres animations ont tenu en haleine les milliers de personnes présentes. A l’ouverture de la cérémonie, c’est M. Alhassane Koba, responsable local de Moden FA Lumana qui a pris le premier la parole pour souhaiter la bienvenue aux participants. Dans une brève intervention, il a décliné une motion de remerciement des populations du Zarmaganda à Zakou Djibo :

»Nous militantes et militants du Moden FA Lumana du département de Ouallam, réuni, ce jour 11 janvier 2014, remercions très sincèrement et du fond du coeur, ce digne fils du terroir, qui de tout temps et en toute circonstance, ne ménage ni son temps, ni son énergie, ni ses biens personnels pour le rayonnement du Zarmaganda. J’ai nommé : Elh. Zakou Djibo dit Zakaï. En effet, n’en déplaise aux détracteurs, El hadji, vous êtes un leader incontestable. Le meeting de cet après-midi est la preuve supplémentaire, si besoin en est. Aussi, nous vous assurons de notre indéfectible soutien à vous accompagner dans toutes les oeuvres de salut du Zarmaganda. » Quant à M. Hamadou Hamidou, un autre responsable de Lumana, au titre de Ouallam, il a expliqué les raisons de leur ralliement au programme du Président Issoufou Mahamadou : »Vu le respect scrupuleux des engagements de SEM Issoufou Mahamadou d’unir toutes les filles et les fils de notre pays, pour le développement socioéconomique.

Vu la précipitation avec laquelle notre parti a pris la décision de unilatérale de quitté l’alliance de la majorité au pouvoir. Vu les multiples programmes et projets de développement socioéconomique dont on peut citer entre autre : le barrage de Kandadji, la boucle ferroviaire du Liptako, le projet de la cimenterie de Salkadamna, la construction des routes, le Projet Niamey Nyala. Vu la place de choix qu’occupe aujourd’hui notre pays et qui fait de lui un pays émergent. Nous, militantes et militants du Moden FA Lumuna, de Ouallam, décidons de quitter définitivement le parti Moden FA Lumana, pour adhérer à compter de ce jour, au parti PNDSTarraya ; apportons notre soutien ferme à SEM Issoufou Mahamadou, président de la République, Chef de l’Etat dans son combat de tous les jours pour la consolidation de la paix dans notre pays. Soutenons le gouvernement de large ouverture sous la conduite de SEM Brigi Rafini, homme de grande sagesse et de vision éclairée.

» Le Secrétaire Général de la section du PNSD-Tarraya de Ouallam, M. Abdou Adam, a d’abord loué les qualités propres à Zakaï avant de lui souhaiter la bienvenue au sein de leur formation politique. »Depuis l’accession du président Issoufou à la tête de notre pays, a toujours cherché à rassembler toutes les filles et tous les fils de notre pays pour un sursaut national et pour un développement endogène à travers la mise en place d’un gouvernement d’union nationale. Cette idée a été proposée en son temps par le président de l’Assemblée, président du Moden FA Lumana, lors de son discours de clôture d’une des sessions de notre auguste Assemblée. C’est pour dire que la mise en place d’un gouvernement d’union nationale a été acceptée par l’ensemble de la classe politique de notre pays.

Ainsi, juste après la mise en place du deuxième gouvernement de la 7ème République, consacrant le gouvernement d’union nationale, les militants du Moden FA Lumana de Ouallam ont constaté que leur parti désapprouve cette option. C’est pourquoi, après une large concertation de l’ensemble des structures de base, autour de son coordonnateur, Elh. Zakou Djibo, vous avez décidé d’adhérer massivement à notre grand parti. Nous vous souhaitons tous la bienvenue et vous disions que nous sommes près à travailler ensemble, lamaindans la main car au PNDS-Tarraya, tous les militants sont égaux et se valent. Qu’ils soient les premiers venus, qu’ils nous rejoignent maintenant ou après ». S’adressant à Zakou Djibo, M. Adam a indiqué : »Nous n’ignorons pas vos qualités d’homme politique, d’homme populaire, d’homme de mobilisation, d’écoute et de soutien aux populations, d’homme de sacrifice, de consensus, d’union.

Nous voulons que vous mettiez ces qualités au service de notre parti et de notre pays comme vous avez eu à le faire dans d’autres formations politiques. Nous vous assurons de la disponibilité du PNDSTarraya à vous apporter tout le soutien qu’il vous faut ». Président de la Coordination départementale du Moden FA Lumana de Ouallam, Zakou Djibo, qui vient de quitter ce parti pour le PNDSTarraya, est homme dont sa célébrité dépasse le Zarmaganda. En effet, sur le plan national, Zakaï a des inconditionnels à : Téra, Tillabéry, Say, Kollo, Filingué, Diffa, Agades, Zinder, Maradi, Niamey, Dosso notamment. Sur le plan sous-régional, Zakaï compte des partisans en : Côte d’Ivoire, Bénin, Togo et Ghana. Ainsi, en terme électoral, Zakou Djibo dit Zakaï est un homme qui pèse près 65.000 voix. C’est donc un soutien de poids que le Président Issoufou et le PNDS-Tarraya viennent de bénéficier. Ainsi, si éventuellement le président Issoufou décide de se présenter pour l’élection présidentielle en 2016, et si c’est le Zarmaganda qui fera la différence entre les candidats, nul doute, qu’Issoufou Mahamadou passera la tête haute.

Mahamadou Diallo (OPINIONS N° 215) Tamtam Info News