Hommage a Zakou Djibo dit Zakaï : un opérateur économique généreux s’en est allé…

Zakou Djibo dit Zakaï, homme politique et opérateur économique, né en 1965 à Ouallam, bien connu des Nigériens n’est plus. Il est décédé dans la nuit du mardi au mercredi 22 avril 2020 à Niamey des suites d’une longue maladie. Né dans le département de Ouallam, feu Zakou Djibo avait vite compris que le monde appartient à ceux qui savent se battre.

De son vivant, il avait tissé des relations pour s’imposer dans le milieu socioéconomique et politique. «Ce qui lui a permis de comprendre le monde des affaires et de la politique, ainsi que la nature de l’homme», a déclaré Elhadji Issoufou Saidou dit Tinni, un de ses collaborateurs et comptable des Etablissements de l’Amitié.

L’opérateur économique avait su construire une personnalité qui lui est propre et cultiver son esprit dans tous les contextes politiques et partisans.

En effet, Zakaï était dans tous les combats pour défendre les intérêts de sa base qui l’avait soutenu dans la vie politique jusqu’à ce qu’il devenait député national pendant la 5ème République au titre de la circonscription de Ouallam sous la bannière du Mouvement National pour la Société de Développement (MNSD-Nassara).

L’homme politique et opérateur économique avait également traversé des soubresauts politiques avec les marchés publics qui ont fait couler beaucoup d’encre et de salive dans le paysage politico-économique du Niger. Après le coup d’Etat du 10 février 2010, il rejoignit le parti Mouvement Démocratique du Niger pour une Fédération Africaine (MODEN FA LUMANA) arrivé troisième aux élections générales d’avril 2011.

Une alliance composée de son parti et celui du candidat du Parti Nigérien pour la Démocratie et le Socialisme (PNDS-Taraya) est formé et a remporté les élections à l’issue desquelles Zakaï fut élu député national sous la bannière du parti MODEN FA LUMANA avant de démissionner en 2013.

Après un peu plus de deux ans, l’alliance se brisa et Zakaï refusa d’aller à l’opposition. Il regagna alors le PNDS-Tarayya.

Il organisa même un meeting à Niamey pour contester le choix de ses amis politiques de LUMANA qui ont opté d’aller à l’opposition. Au cours de ce meeting Zakaï avait réaffirmé son appartenance à la mouvance présidentielle et son soutien aux options et choix politiques de développement du Programme de Renaissance du Président de la République.

Zakaï est connu pour ces qualités dont la générosité. En effet, de son vivant, il n’a pas cessé d’initier et de mettre en œuvre des actions dans le sens de satisfaire les besoins alimentaires des populations du Zarmaganda et promouvoir l’employabilité des jeunes dans les secteurs productifs de l’économie de sa localité. Il était un militant engagé de son parti. Il était apprécié de tous pour sa simplicité et son dévouement. Zakaï sillonnait les villages et hameaux de sa région pour apporter aide, soutien et réconfort aux populations. Il distribuait des vivres pour les plus vulnérables et de centaine de motos aux jeunes qu’il voulait accompagner dans leur engagement à promouvoir le travail. Zakou Djibo s’investit dans la religion Islam où il apportait de l’accompagnement aux fidèles pendant les mois bénis de Ramadan.

Feu Elhadj Zakou Djibo dit Zakaï dont le nom tant chanté par l’artiste Mali Yaro avec le morceau phare «Zakaï Bouli Kourgné Ma kaani», est parti une fois pour toute en laissant derrière des veuves et 11 enfants dont 5 filles.

Par Seini Seydou Zakaria (ONEP)