Hommage au sénateur John McCain: ancien candidat républicain face à Obama…

Bonjour chers amis, chers camarades, chers compatriotes.

23 Juillet 2008 -25 Aout 2018 voici exactement 10 années et 1 mois (jour pour jour) que nous avions publié un article dans les colonnes de la Page Internationale du journal le *Sahel Quotidien du Niger*. Un article-biographie pour introduire le candidat, champion des républicains, au public nigérien et lecteurs qui suivaient de très près l’élection américaine de 2008.

En ce mois de juillet 2008 les Etats Unis vivaient particulièrement une campagne électorale très mouvementée entre le sénateur d’Arizona John McCain 71 ans et le sénateur ‘fraichement’ élu de l’Etat de l’Illinois Barack Hussein Obama, 46 ans.

Hier Samedi soir en apprenant la mort du ‘maverick’ et vétéran de la politique américaine à l’âge de 81 ans, j’étais particulièrement ému car bien qu’étant un élu républicain, John McCain était humble et progressiste ; un républicain qui a compris la ‘marche du monde’ qui a d’ailleurs longtemps combattu l’idéologie conservatrice de son propre camp et celles des présidents républicains : G.W. Bush et de Donald Trump. En somme le sénateur McCain était la voix indépendante du GOP !

Le lieu ici, de lui rendre un hommage particulier car sa contribution pour une politique internationale plus ‘humaniste’ des Etats Unis d’Amérique, des prises de positions qui sont souvent en porte-à-faux avec son propre camp, le parti républicain. Mais qu’à cela ne tenait car l’ancien prisonnier de la guerre du Vietnam avait compris que la paix et la prospérité du monde ne doivent pas être une simple affaire de tout le temps décidée dans ‘les murs du Parlement américain’ afin d’imposer un ordre mondial souvent très injuste. En occurrence les motifs fallacieux de la guerre d’Irak déclenchée en Mars 2003 sous G.W. Bush.

Rest In Peace Senator !!!!

DJIBRIL