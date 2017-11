Hommage de l’ancien ambassadeur à Paris Abderahamane Mayaki au Président Moussa Moumouni Djermakoye….

Dans l’oraison funèbre qu’il a écrite, et prononcée ce jour, 23 novembre 2017 à Niamey , en hommage à Moussa Moumouni Djermakoye, le Colonel Issaka Labo Bouché, a fait ressortir les traits saillants de la personnalité de son frère d’arme, de son camarade de promo:

Humilité, Dignité, Loyauté et Droiture.



Moussa Moumouni Djermakoye, était un militaire dans l’âme. Quoi de plus naturel s’exclamerait on!

À l’instar de nombre de Dossolais de l’Aristocratie Zarma, qui embrassèrent le métier des armes, Zarmakoye Moumouni, père de Moussa, était Officier de l’Armée Française.

Moussa Moumouni Djermakoye est sorti, des meilleures écoles militaires françaises de formation des commandos des troupes aeroportées.

Mais, ce qui fit de lui un Officier respecté et aimé des Forces Armées Nigériennes, ce ne sont point uniquement, ses parchemins militaires et médailles; c’était aussi et surtout, sa grande humilité, la proximité avec ses hommes, l’esprit de sacrifice et de partage, qui lui faisaient inspirer, confiance et grande estime auprès des forces armées nigeriennes.

Moussa Moumouni me confiait un ancien Premier Ministre nigérien, « était l’un des rares Officiers nigériens à aller sans gardes de corps à la rencontre des troupes, toutes les fois où des mutineries eurent lieu. Un des rares à pouvoir dialoguer avec les troupes en ces circonstances car, il avait l’estime et la considération des Forces Armées Nigériennes « .

Le Colonel Issaka Labo Bouché a également mis en exergue sa grande foi religieuse, résultat de l’éducation qu’il reçut car, rappelons le, Zarmakoye Moumouni était un homme pieux, qui rendit l’âme sur son tapis de prière, égrenant son chapelet.

Tes frères d’arme te pleurent ainsi que tous ceux qui t’ont connu et approché.

Je me souviens du jour où après mon service civique, je me rendis à l’État Major des FAN, pour ma position militaire, et de la visite de courtoisie que je te rendis au 3eme bureau, sur recommandation de mon père; premier contact établi, entre un tonton et son fiston dans le cadre de l’État.

Bien plus tard, j’eus le plaisir et l’honneur de te recevoir en mes bureaux, au 154 rue de Longchamp, dans le 16eme arrondissement de Paris, alors que tu étais, Président du Conseil Économique, Social et Culturel de notre Cher pays.

Grand Oncle, repose en paix, et que la terre dossolaise qui t’a vu naître, te soit légère, Amine.