Hommages à la Nigérienne…

13 mai 1991-13 mai 2019. Cela fait 28 ans depuis cet historique 13 mai 1991 ou nos héroïnes toutes couchesconfondues se sont levées pacifiquement pour exprimer leur mécontentement face à leur insignifiante représentation au sein de la Commission Nationale Préparatoire de la Conférence Nationale Souveraine (une seule femme sur la quarantaine de membres que composait la Commission).

Frange majoritaire de notre population, cette marche a permis de porter la représentation de la gent féminine à 5 dans de laditecommission et d’amener les autorités d’antan à consacrer la date symbolique du 13 mai comme “Journée Nationale de la Femme Nigérienne« . Commémoration que d’aucuns appellent -à tort ou à raison- fête de la femme intellectuelle ou citadine ; en dépit de cela, la date du 13 mai était, est et demeurera une conquête de toutes les femmes de la patrie de Saraunia Mangou.

Cependant, force est de constater que, 28 ans après, la pauvreté garde toujours un visage féminin, les inégalités abyssalesdans tous les domaines de comparaison, les disparités du taux d’alphabétisation, de la scolarisation de la jeune filleet de l’emploi pour ne citer que ceux-là résume á suffisance les défis encore multiformes et urgents pour favoriser une meilleure représentativité et implication de cette composante importante de la société aussi bien au niveau du « Niger d’en haut » ainsi que dans les autres pansde la vie du pays. Sans nul doute, c’est dans le monde rural ou vivent plus 75% de notre population, donc la majeure partie des nigériennes, où l’État doit inévitablement multiplier les efforts pour alléger les souffrances de ses vaillantes femmes qui écrivent les plusbelles pages de notre histoire.

Le régime de laRenaissance est encore attendu sur la question de l’accélération de la scolarisation de la jeune fille et dans l’enseignement professionnel, technique et supérieur; la lutte contre le mariage précoce, l’autonomisation desjeunes filles et femmes ainsi que la tolérance zéro contre la violence, sous toutes ses formes, contre la femme.

Comme Thomas Sankara, la vraie émancipation de la femme, c’est justement celle qui responsabilise celle-ci.Disons le, cela n’est pas qu’une question de quota électoral, mais plutôt une question d’éduquer, d’instruire etde les former pour la construction du Niger que nous voulons, un Niger meilleur pour tous.

La préparation et l’implication directe de la nigérienne des villes comme de nos campagnes est une exigence aussi bien du présent comme du futur ! Plus de 30 ans après son assassinat, le« président féministe » comme dirait l’autre, continue d’incarner sans nul doute une source d’inspirationintarissable pour les avant-gardistes féministes africains et du monde entier; ses idées révolutionnaires sur l’émancipation effective de la femme ainsi que son courage politique dans ce sens continue de séduire.

C’est à juste titre qu’il déclarait que « La révolution et la libération des femmes vont de pair, nous ne parlons pas de l’émancipation des femmes comme d’un acte de charité ou d’une vague de compassion humaine, c’est une nécessité fondamentale pour le triomphe de la révolution. » Les femmes occupent l’autre moitié du ciel” ».

En cette 28ème édition de 13 mai, nous rendons un hommage vibrant a toutes ses nigériennes qui se battent au quotidien pour le bien-être de leurs familles, leurs communautés et de toute la nation nigérienne. La condition sine qua non de l’édification et la consolidation d’un Niger « Renaissant » passe incontestablement par l’inclusion de son autre moitié démographique dans tousles secteurs et à tous les échelons de la vie socio-économique et politique de la société. Le développement national est indissociable de la complète émancipation de la femme nigérienne !

Bonne fête a toutes et à tous !

Par Oumarou Issaka Ismaël