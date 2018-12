Honte aux mercenaires et autres plumards de 10 FCFA…

Les multinationales s’organisent, elles font passer des contre vérités à travers les réseaux sociaux. Certains de leurs mercenaires se font passer pour des spécialistes en contentieux fiscal, alors qu’ils ne sont que des imposteurs.



En effet, la gestion du contentieux fiscal n’est pas donnée à n’importe qui, elle relève de la compétencedes spécialistes en la matière. Il faut être intègre, rigoureux, sérieux, patriote, nationaliste, soucieux de l’intérêt général.

Les diplômes universitaires ou supérieurs des grandes écoles, en eux seuls ne suffisent pas pour permettre de bien gérer le contentieux de l’Etat.



La compétence, la rigueur, l’expérience, l’intégrité morale, sont plus que nécessaire pour bien gérer avec efficacité le contentieux de l’Etat.



Les différents scandales financiers qui se sont succédés dans la gestion du contentieux de l’Etat, et qui ont fait perdre inutilement des milliards de francs CFA à l’Etat du Niger, illustrent bien cette triste réalité.

Une catégorie des citoyens nigériens se seraient bien faits fortune à travers certains bricolages opérés avec la complicité de certains grands escrocs internationaux qui sont venus faire du mal à notre économie.



Par conséquent cessez de nous rappeler certains arrangements fiscaux amers au détriment de la République du Niger comme des bons exemples.



La profusion des articles commandés, sous des instigations sournoises de certaines sociétés multinationales, qui regrettent aujourd’hui, la réorganisation des services du ministère des Finances en général, et des services du contentieux de l’Etat en particulier, illustre bien cet état des choses.

La solution raisonnable que nous proposons à ces multinationales : c’est de cesser de tricher avec les services des impôts, c’est de cesser de croire que la corruption permet d’échapper au paiement des impôts, la corruption permet peut-être de différer les échéances, mais tôt ou tard , l’Etat rentrera dans ses droits .



Inutile de faire des dilatoires, procéder au paiement de vos impôts.



Les services fiscaux sont aujourd’hui bien organisés de telle sorte qu’il serait très difficile d’échapper à s’acquitter des obligations fiscales.



Grâce au progrès enregistré dans la technologie de l’information, il est aisé de mesurer l’ampleur des dégâts causés par la fraude fiscale des multinationales dans notre pays.

Il suffit d’effectuer une recherche sur la serveur GOOGLE pour bien s’apercevoir du montant annuel que chaque opérateur de téléphonie mobile verse au fisc dans les autres pays membres de l’UEMOA ou de la CEDEAO. La moyenne annuelle de versement de recettes fiscales, par opérateur de téléphonie mobile varie de 100 milliards de francs CFA à deux cents milliards de francs CFA. .



Au Niger la vente de la licence G3 n’atteint pas cents milliards de francs CFA, alors que dans les autres pays membres de l’UEMOA, le montant minimum est de cent milliards de francs CFA.

Certains pays voisins dont les agrégats économiques sont inférieurs à ceux du Niger , enregistrent des recettes fiscales de près de mille milliards de francs CFA par an et mille milliards deux cents millions de francs CFA en recettes douanières.

Les grands obstacles qui nous empêchent d’atteindre ce genre des performances, sont entre autres , le trafic d’influence, la fraude fiscale , la corruption et une utilisation irrationnelle des cadres compétents.

Au moment où les agents du ministère des Finances ont pris le taureau par les cornes pour faire rentrer l’Etat dans ses droits, c’est ce moment qu’une autre catégorie des Nigériens sans doute à la solde des ses fraudeurs fiscaux, ont choisi pour jeter de l’anathème sur les dits fonctionnaires en vue de les décourager dans leur noble mission.

Incha Allah ! Dieu est avec les honnêtes citoyens, ces forces rétrogrades qui travaillent contre le courant de l’histoire l’apprendront à leur dépend.

Il serait hautement souhaitable que les autorités politiques et administratives continuent à apporter leur soutien indéfectible aux vaillants fonctionnaires qui accomplissent bien leur noble mission.



À bon entendeur salut !

Issoufou Boubacar Kado Magagi. (Contribution Web)