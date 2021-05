Huit journalistes nigériens honorés à l’occasion de la Journée Mondiale de la Liberté de Presse

Share on Twitter

A l’ occasion de la célébration, le 3 mai 2021, de la journée mondiale de la liberté de la presse, les États-Unis, à travers leur Ambassade à Niamey, se sont joints à la communauté internationale pour célébrer cette journée en primant, au cours d’une cérémonie, huit journalistes nigériens qui se sont distingués au concours de ‘’Meilleures Œuvres Journalistiques pour des Elections Pacifiques au Niger’’.

Cette journée a été célébrée pour souligner un élément essentiel aux sociétés démocratiques libres, prospères et sûres. Les États-Unis défendent la Liberté de Presse, qu’elle soit électronique ou imprimée, et la sécurité des journalistes et des professionnels des médias dans le monde entier.

Cette année, la Journée Mondiale de la Liberté de Presse a coïncidé avec le mois Saint du Ramadan.

A cet effet, l’Ambassade des Etats Unis au Niger a démontré son soutien aux journalismes nigériens ainsi que son respect pour l’Islam en organisant un Iftar à l’intention des hommes des média à la résidence officielle de l’ambassadeur Eric Whitaker.

Dans un monde de plus en plus numérique, la Liberté de Presse et la libre circulation de l’information exigent la liberté d’Internet.

‘’Nous sommes préoccupés par le fait que les gouvernements privent le public d’informations et de connaissances en contrôlant l’accès à Internet et en censurant le contenu, ce qui empêche les journalistes de mener des reportages et des recherches indépendants’’ a déclaré le diplomate américain.

‘’Les gouvernements ne doivent pas fermer, bloquer, étrangler, censurer ou filtrer les services, car ces actions minent et restreignent indûment les droits de réunion pacifique et les libertés d’association et d’expression, perturbent l’accès aux services essentiels et ont un impact négatif sur l’économie’’ a-t-il indiqué.

Les États-Unis travaillent avec les journalistes et la presse libre partout. Au Niger, le programme du 3 mai était plus qu’un Iftar. C’était la conclusion du programme phare de journalisme ‘’Professionnalisation des Médias pour des Élections Pacifiques au Niger’’ avec l’Association des Professionnelles Africaines de la Communication (APAC-Niger).

‘’Notre programme a fourni une formation et des outils à 24 journalistes issus des huit régions pour couvrir l’élection au Niger, la transition post-électorale et le début de l’administration actuelle de façon juste, précise et pacifique’’ a précisé l’Ambassadeur Whitetaker.

Dans le cadre de ce programme, a-t-il poursuivi, ‘’nous avons lancé un concours national ouvert aux journalistes nigériens pour les Meilleures Œuvres Journalistiques pour des Elections Pacifiques au Niger honorer 8 journalistes nigériens pour leur travail exceptionnel à la radio, télévision, presse écrite et en ligne’’.

Les premiers lauréats étaient Sakinatou Abdou Sanda, Radio et Télévision Niger 24 (radio) ; Algalass Addine ORTN, Tillabéry (télévision) ; Ali Maman, ONEP (Presse écrite) ; Maman Sabo Bachir, Agence Nigérienne de Presse (Presse en ligne).

‘’Nos lauréats de la deuxième place étaient : Maman Sani Abdou Haladou, Radio Anfani, Maradi (radio) ; Moumouni Moussa Ismael, Télévision Labari (Télévison) ; Mahaman Moustapha Omar, La Nation (Presse écrite) ; Abdou Tsahirou, Agence Nigérienne de Presse, Tahoua (Presse en ligne) ».

Le travail de l’Ambassade des États-Unis pour soutenir la presse nigérienne se poursuivra.

‘’Nous continuerons d’organiser des programmes de formation et d’échanges de journalistes aux États-Unis. Nous continuerons de soutenir les journalistes dans leurs efforts pour assurer une presse libre et impartiale au Niger, qui renforce la démocratie, la liberté d’expression et les libertés civiles. Nous demeurons, comme toujours, un partenaire dans cet effort vital ‘’ a enfin déclaré le diplomate américain.