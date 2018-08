Ibrahim Yacoubou appelle les Nigériens à sortir massivement dans la rue…

Chers amis, Notre indignation permanente alimentée par la cherté de la vie, les scandales financiers à répétition, le bradage de nos ressources, la gabegie, les violations de nos libertés et de nos droits doit sortir de Facebook et de Whatsapp pour aller dans la rue.

Notre indignation doit sortir de nos universités, de nos écoles et de nos centres de santé pour aller dans la rue. Notre indignation doit sortir des champs, des marchés, des ateliers, des taxis, des abords des puits pour aller dans la rue. Notre indignation doit sortir des salons, des fadas et des mosquées pour aller dans la rue.

Oui, toutes nos indignations doivent sortir et aller dans les rues manifester pacifiquement pour sauver notre pays. Ce n’est pas un secret. Nous nous préparons, nous nous rassemblons et nous sortirons ensemble dans la rue pour imposer le respect de l’État de droit et de la bonne gouvernance dans notre pays. La force est et restera toujours du côté du peuple nigérien.