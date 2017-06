Iftar à l’ambassade des Etats Unis : «Dans l’unité avec nos amis musulmans au Niger et dans le monde entier, nous travaillerons ensemble pour la paix», déclare SE Eunice S. Reddick

Comme à son habitude à l’occasion de chaque mois de Ramadan, l’ambassadeur des Unis d’Amérique au Niger, a organisé le mardi 13 juin dernier, une séance de rupture collective de jeûne (Iftar) à sa résidence. A cette occasion des responsables d’institutions de la République, des membres du gouvernement, les autorités de la région de Niamey, les représentants du corps diplomatique et organisations internationales, les chefs traditionnels, les leaders religieux et plusieurs invités ont répondu présents à l’invitation de l’ambassadeur Eunice S. Reddick.

C’est donc dans la convivialité que les invités ont rompu le jeûne avant d’effectuer la prière collective du Maghrib. Quelques instants après, l’ambassadeur des Etats Unis s’est adressé aux invités, leur souhaitant, ses vœux de paix à l’occasion de ce mois béni. Mme Eunice S. Reddick a rappelé les valeurs communes que partagent les peuples nigérien et américain. « Riches de leur diversité culturelle respective, les peuples américain et nigérien sont tous deux attachés aux vertus de paix, de justice, de tolérance et de solidarité » a-t-elle déclaré. M. Eunice S. Reddick qui a certainement eu la preuve de l’hospitalité des populations nigériennes a tenu à le rappeler.

« Mon séjour au Niger m’a donné l’occasion de visiter toutes les régions du pays, de bénéficier de la chaleureuse hospitalité des communautés et de vivre avec elles, des moments inoubliables. Nous avons rencontré en effet des femmes, des hommes et des jeunes fraternels, généreux et enthousiastes» a-t-elle confié.

C’est pourquoi, l’ambassadeur des USA a indiqué que le peuple et le gouvernement des Etats Unis demeureront solidaires du Niger dans ses efforts en faveur de la paix, de la justice, de la tolérance et du développement. « C’est cette ouverture, cette tolérance, ce dévouement à la justice et à la liberté d’expression qui nous donne la force alors que nous nous opposons à ceux qui pervertissent l’Islam pour justifier le terrorisme » a déclaré M. Eunice S. Reddick avant d’exprimer sa solidarité avec toutes les victimes du terrorisme au Niger et ailleurs.

« Dans l’unité avec nos amis musulmans au Niger et dans le monde entier, nous travaillerons ensemble pour la paix » a-t-elle ajouté L’ambassadeur des Etats Unis de souligner ensuite le respect qu’ont les autorités américaines du mois de Ramadan citant le Secrétaire d’Etat qui déclare que « le Ramadan est un mois de révérence, de générosité et d’auto-interrogation. Le plus important, c’est un moment précieux pour la famille et les amis de se réunir et de donner de la charité à ceux qui sont moins fortunés.

Ce mois nous rappelle toutes les valeurs communes d’harmonie et d’empathie qui nous sont chères ». L’ambassadeur des USA d’exhorter ainsi toutes les personnes à continuer »à travailler pour la paix pas seulement pendant ce mois-ci, mais tout au long de l’année ». « Gardons dans nos cœurs, l’esprit du Ramadan- du service aux autres, de la compassion et de la solidarité- car nous poursuivons nos objectifs communs. Aujourd’hui et tous les jours, nous sommes une communauté d’humanité partagée.

Jouissons de ce bonheur d’être ensemble et renforçons nos liens de fraternité» a conclu Mme Eunice S. Reddick.